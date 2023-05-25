عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار ورئيس حزب الشعب الديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

ناصف وفؤاد يوقعان
ناصف وفؤاد يوقعان برتوكول تعاون ذاتي

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون ذاتي  مع الدكتور خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي وذلك يوم الأربعاء الموافق24/5/2023 بديوان عام الهيئة.

txt

"كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر".. محاضرة في أول نشاط ثقافي لمتحف الزعفران..اليوم

txt

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية

جاء ذلك في إطار تفعيل قانون 8 لسنة 1991 الذي يؤكد على أن محو الأمية، وتعليم الكبار واجب وطني ومسؤولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والإعلام، والشركات والأحزاب السياسية، والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات، وأصحاب الأعمال، وفقًا للخطـة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار وطبقًا لأحكام القانون، وفي إطار تفعيل دور الأحزاب السياسية للمساهمة فى القضاء على الأمية.

وأكد ناصف، أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - ...  ) ، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية ،ما هي إلا عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات ؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

في سياق متصل أكد سيادته على أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على البعد السياسي فقط، إنما له دور كبير في القضايا التنموية ،والتي منها محو الأمية، وذلك لما لها من ظهير شعبي في الشارع المصري.

كما دعا إلى تكاتف كافة الجهود من أجل الارتقاء بالمواطن المصري ، ليصبح مواطناً متعلما مستنيرا ، قادرا على العيش ، وخدمة ذاته ومجتمعه.

ناصف وفؤاد يوقعان برتوكول تعاون ذاتي
ناصف وفؤاد يوقعان برتوكول تعاون ذاتي
ناصف وفؤاد يوقعان برتوكول تعاون ذاتي
ناصف وفؤاد يوقعان برتوكول تعاون ذاتي
الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار الدكتور خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي حزب الشعب الديموقراطي محو الأمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يحاضر بحقوق عين شمس

رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يحاضر بكلية العلوم

هندسة القاهرة وعين شمس تتقدمان بـ14 مقترحا لتطوير الرؤية البصرية بالطريق الدائري

آخر موعد للتقدم للبحث الاجتماعي للإعفاء من المصروفات الدراسية بعين شمس

ترشيحاتنا

كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا.. تفاصيل

المصرية للتعدين: نفذنا 6 مجمعات بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر رخام وجرانيت

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. استعدادات مكثفة وتيسيرات للصرف لمنع التزاحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ