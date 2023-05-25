بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار ورئيس حزب الشعب الديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون ذاتي مع الدكتور خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي وذلك يوم الأربعاء الموافق24/5/2023 بديوان عام الهيئة.

جاء ذلك في إطار تفعيل قانون 8 لسنة 1991 الذي يؤكد على أن محو الأمية، وتعليم الكبار واجب وطني ومسؤولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والإعلام، والشركات والأحزاب السياسية، والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات، وأصحاب الأعمال، وفقًا للخطـة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار وطبقًا لأحكام القانون، وفي إطار تفعيل دور الأحزاب السياسية للمساهمة فى القضاء على الأمية.

وأكد ناصف، أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - ... ) ، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية ،ما هي إلا عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات ؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

في سياق متصل أكد سيادته على أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على البعد السياسي فقط، إنما له دور كبير في القضايا التنموية ،والتي منها محو الأمية، وذلك لما لها من ظهير شعبي في الشارع المصري.

كما دعا إلى تكاتف كافة الجهود من أجل الارتقاء بالمواطن المصري ، ليصبح مواطناً متعلما مستنيرا ، قادرا على العيش ، وخدمة ذاته ومجتمعه.