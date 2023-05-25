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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر".. محاضرة في أول نشاط ثقافي لمتحف الزعفران..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يلقي الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير الآثار سابقا وعميد كلية الاثار جامعة عين شمس السابق محاضرة بعنوان (كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر)، في أولي فعاليات النشاط الثقافي لمتحف الزعفران ، يدير الجلسة د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٥-٥-٢٠١٣ في تمام  الساعة ٧م. أونلاين عبر الرابط التالي :
 Microsoft Teams
رابط الحضور:
https://bit.ly/3BTLthG

 

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي ختام حملات التوعية لنظافة الأيدي، تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة .

 

احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي لغسيل الأيدي في العالم  بمركز التدريب وتطويرالتعليم وهو الحفل الختامي لحملة التوعية لنظافة وغسيل الأيدي خلال شهر مايو الجاري بكل مستشفيات جامعة عين شمس.

افتتحت الفعاليات  ا.د سامية عبده  بالترحيب و الحضور والتعريف بأنشطة اليوم التى ستجرى على هامش الأحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي من أنشطة ترفيهية وعلمية وتكريم أطباء وفرق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين التى حصلت على الأعتماد الكلي لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية والتى تعتبر أول مستشفى جامعي تحصل عليها في مصر،

وتم تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وتكريم فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية فى تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية، ونشاط الأسئلة الطبية التى شارك فيها أطقم التمريض لكل المستشفيات، وإجراء مسابقة بتصويت اللجنة والجمهور عن إنشاء أفضل أعلان توعوي عن مكافحة الجراثيم والعدوى والوقاية من الأمراض التي شاركت فيه كافة المستشفيات الجامعية، وعرض شرح تقديمي للحضورعن المؤشرات الطبية التحليلية لمكافحة العدوى المركزية المطبقة على المستشفيات.

وعلى هامش الاحتفالية باليوم العالمي لغسيل الأيدي صرح ا.د زكريا عبد الحميد مستشار الرصد والتقييم من منظمة الصحة العالمية فى مصرأثناء إلقاءه لكلمته أن منظمة الصحة العالمية في مصرعلى صدد إعلان مصر خالية من فيــروس (C) في القريب.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

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