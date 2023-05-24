رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نورا سليم، وهبة اسكندر من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء متابعة اجراءات تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون مع مؤسسة ساويرس لاعطاء فرصة لأحد الطلاب باستكمال عام التخرج، وبحث تطوير سبل من التعاون بين جامعتى عين شمس و بنسلفانيا فى مشاريع البحث العلمى على مستوى اعضاء هيئة التدريس والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث طرق ضمان ارتباط الطلاب بالجامعة الأم دراسيا وبحثيا.

يأتي اللقاء في اطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية ودعمها لايفاد طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المنح المقدمة من المؤسسة الى كلية الهندسة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية.