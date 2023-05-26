جامعة عين شمس تعلن عن توفير وظائف خالية.. تعرف عليها

أعلنت جامعة عين شمس عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توافر وظيفة خالية من النوع القيادي بالجامعة

الوظائف المطلوبة



مدير عام الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة

المهام المتوقعة لشاغل هذه الوظيفة



هو توفير الأنظمة الرقابية والمالية التي تكفل تحصيل موارد الوحدات والصناديق الخاصة والتحقق من سلامة تحصيل الموارد ولإيداعها بحساب البنك

شروط شغل الوظيفة



القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة

حل المشكلات

اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار

القدرة على الاتصال والعرض والتحليل

الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة



قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ ) من داخل الجهاز الإداري أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما «على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف



بيان حالة وظيفية معتمد موضحا

الاسم

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية

تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة

الجزاءات

الخبرة النوعية والزمنية

الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم

الدورات التدريبية ونوعها ومكانها

بيانات الاتصال



على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني لرئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون - جامعة عين شمس - العباسية - القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية وعلى من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي التوجه إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن محلها بقصر الزعفران، وتنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2023/06/21.