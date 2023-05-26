كل ما تريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري للعام 2024.



وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية: - التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي. - تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

ويمنح الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه في أى من الموضوعات المذكورة ، ويمنح البحث الجيد غير الفائزة في أى من الموضوعين عالية جائزة تشجيعية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، وتقرر أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2024

وقالت جامعة عين شمس في بيان سابق لها : للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply https://www.asu.edu.eg/ar/6297/news