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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري للعام 2024.


وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية: - التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي. - تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

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ويمنح الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه في أى من الموضوعات المذكورة ، ويمنح البحث الجيد غير الفائزة في أى من الموضوعين عالية جائزة تشجيعية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، وتقرر أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2024
 وقالت جامعة عين شمس في بيان سابق لها : للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني: [email protected]  وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply  https://www.asu.edu.eg/ar/6297/news

هيئة قضايا الدولة الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة محمد شوقي محمد شوقي الفنجري

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