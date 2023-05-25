جامعة عين شمس تمثّل مصر ‏في بينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة | فيديو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور فيتوريو سجاربي، نائب وزير الثقافة الإيطالي، والدكتور ميكيلي دي باري محافظ فينيسيا، الجناح المصري المشارك ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة 2023 .

حضر الافتتاح الدكتورة هبة يوسف مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما والمستشار رانيا حميد نائب القنصل المصري بميلانو، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس وممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور هابي حسني، الدكتورة هايدي شلبي، المهندسة رانيا عثمان"، وفريق العمل للمشروع الفني الممثل لمصر في هذه الدورة والذي يحمل عنوان NiLab والذي ضم الدكتور أحمد ‏سامي، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور معتز سمير، الدكتورة مارينا ‏تورناتورا، الدكتور ‏ڤيتوريو أومارو.

مشروع NiLab هو المشروع الفائز بالمسابقة التي طرحتها وزارة الثقافة المصرية العام الماضي، من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.



والمشروع عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي: "الطبيعية العمران، الزراعة، البنية التحتية الصناعة، الآثار" من خلال ثمانية عشرة فكرة لمشروعات علي نهر النيل .

يناقش مشروع Nilab القضايا الملحة اليوم مثل تغير المناخ ، والموارد المائية ، والتنمية المستدامة ، واستكشاف تطوير الأفكار والمشاريع على نهر النيل.

بينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة هو نتاج برنامج تم تنسيقه بين جامعة عين شمس بالقاهرة وجامعة ريجيو كالابريا المتوسطية ، كما يهدف المعرض إلى إنشاء منصة للتفكير في المياه في السياق الأوسع لتغير المناخ، كما تضمن المعرض شرح للزائرين للتعرف على طبيعة النهر وتاريخه واستخدامه والتحديات التي شهدها طوال تاريخه.



كما يعد بينالي فينيسيا للعمارة ‏أحد أهم ‏المعارض التي تُمثل أحداث ‏العمارة المعاصرة، حيث تتنافس ‏الدول ‏المشاركة في إظهار أفضل ما ‏لديها من أعمال معمارية، ‏بحيث ‏يُخصص لكل دولة جناحًا تعرض ‏فيه أعمال فنانيها ‏المشاركين‎.‎

https://fb.watch/kL2Mr2lRBl/?mibextid=qC1gEa