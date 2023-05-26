جامعة عين شمس: لا نسمح بدخول اللجان بعد ربع ساعة لبدء الامتحان

أصدرت كلية الآداب بجامعة عين شمس، تعليمات لطلابها خاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني والتى انطلقت فى أسبوعها الأول، حيث ناشدت الكلية طلابها بضرورة التواجد قبل الامتحان بنصف ساعة على الأقل والتوجه للجنة الامتحانية مباشرة والمعلن عنها مسبقا على صفحة الكلية.



وأكدت كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه يمنع منعا باتا دخول اللجنة الامتحانية بالموبايل، ولن يسمح بدخول الطالب اللجنة واداء الامتحان الا ببطاقة الرقم القومى

أو كارنية الكلية، كما أنه لا يسمح بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان .





وناشدت الكلية طلابها إحضار الأدوات الشخصية الخاصة به، ويمنع منعا باتا الكتابة على ورقة الاسئلة وعلى الطالب الاجابة في كراسة الاجابة فقط، وعلى الطالب تسليم ورق الاسئلة وكراسة الاجابة للملاحظ على الطلاب الالتزام بالزمن المخصص للامتحان.



ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.