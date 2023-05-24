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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقدم للبحث الاجتماعي للإعفاء من المصروفات الدراسية بعين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى  ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

 

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الطلاب التي لم تقم بتقديم بحث  فهو إقرار منه بعدم استحقاقه للتخفيض أو الإعفاء.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني عن موعدها الطبيعي، قائلا إنه لا يوجد تأجيل، والامتحانات في موعدها بالكلية وملتزمون بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشعب الثلاث “العربية - الإنجليزية - الفرنسية - البرامج المعتمدة”، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

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وشدد خالد قدري، على أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تقليل زمن الامتحان، التباعد الاجتماعى داخل اللجان، فضلا عن الكشف الحرارى على البوابات للطلاب قبل الدخول، والتأكيد على التهوية داخل القاعات خاصة.

وكشف الدكتورخالد قدري عن المحظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى وهي كالآتي:

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان.

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة.

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

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