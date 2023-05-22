أخبار التعليم.. تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج.. تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب اليوم بالمدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إلغاء ندب 3 رؤساء لجان وإلغاء امتحان 5 طلاب إعدادية ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 ،التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري ،حيث يزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف مدارس المحافظة



الحوار الوطني يفتح ملف محو الأمية | خبراء يكشفون المشكلات ويضعون حلولا جذرية للتخلص منها

تتوجه أنظار المصريين، إلى الحوار الوطنى، بمختلف المحاور العامة على رأسها التعليم الذي يندرج تحته واحدا من اهم سبل التقدم في مصر وهو محور محو الأمية وتعليم الكبار نحو خطة قومية حقيقية لمحو الامية حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم محو الامية وإعلان مصر خالية من الأمية قبل 2030 لتحقيق رؤية مصر 2030.

تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

تشهد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداول إجابات جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الان داخل اللجان .

الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية يتسلم الدكتوراة الفخرية من جنوب إفريقيا



إلغاء عام دراسي لـ 9 طلاب لحيازة الهاتف المحمول بامتحانات الإعدادية في الجيزة

قرر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لعدد 9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

دورات تدريبية | مصر تدعم العرب والأفارقة في الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء

عُقد الاجتماع الدوري للمجلس العلمي للمركز الجهوي للاستشعار عن بُعد لدول شمال إفريقيا، بحضور أعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

تسود البلاد أجواء ترابية شديدة ويبحث الجميع في الوقت الحالي عن الطقس اليوم، ويعتقد الجميع أننا قد بدأنا فصل الصيف، ولكن الحقيقة إننا نعيش حاليا في فصل الربيع والذي يسبق فصل الصيف.

ندوة بجامعة عين شمس تطالب بإلغاء الخدمة العامة للفتاة مقابل محو أمية خمسة أفراد



الأمية والزيادة السكانية تحديات أمام الجمهورية الجديدة عنوان الندوة التى نظمتها جمعية المنتدى الاستراتيجي بالتعاون مع جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بقاعة أ. د على لطفى بكلية تجارة - جامعة عين شمس وتحت شعار بالوعى مصر بتغيير للأفضل... خليك واع... خليكى واعية.

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بالخانكة فى القليوبية

قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهم قانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بالاخلال بأعمال الامتحانات .



تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم بالمدارس

تقوم المدارس الثانوية بتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .