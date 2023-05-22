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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء عام دراسي لـ 9 طلاب لحيازة الهاتف المحمول بامتحانات الإعدادية في الجيزة

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة مع أولياء الامور

قرر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لعدد 9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.


كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل  والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.


وفي سياق متصل ومن خلال جولات مدير المديرية بمدارس  هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية أشاد بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.


وتحاور وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على تفهمهم ووعيهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم حيث وجدهم يحملون حقائب ممتلئة بالهواتف المحمولة وطمأنهم بأن القيادات تعمل لصالح الطالب وهو من أهم أولوياتهم.

كما أصدر أشرف سلومة مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

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