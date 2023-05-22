تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

تشهد جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداول إجابات جميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الان داخل اللجان .

وبدأت عملية تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بعد أن نشر شاومينج أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام.

جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ووفقا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المذكورة، يؤدي الطلاب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 امتحانات المواد التالية :

الجيزة: الهندسة

الشرقية: اللغة الأجنبية

الغربية: الهندسة + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

مطروح: العلوم

أسيوط: اللغة الأجنبية + التربية الفنية .

المنيا: اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الإسكندرية: العلوم

كفر الشيخ: الدراسات الاجتماعية

القاهرة: الهندسة + التربية الفنية

القليوبية: العلوم + التربية الدينية

الأقصر: اللغة الأجنبية + التربية الفنية

المنوفية: الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

السويس: الجبر + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

وكانت قد نشرت جروبات شاومينج على تليجرام ، صور أسئلة قيل إنها تخص امتحان الهندسة الذي سيؤديه اليوم طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة داخل اللجان.

جاء ذلك قبل توزيع امتحان الهندسة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، وحيث يتم توزيع الامتحان ٩ صباحا بينما نشر شاومينج ورقته المزعومة الساعة 8:43 صباحا .