تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم بالمدارس

تقوم المدارس الثانوية بتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وكان قد وجه أولياء الأمور استفسارا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي قالوا فيه: هل ممكن طباعة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من على موقع وزارة التربية والتعليم أم أن الطالب ملزم بإستلامه ورقيا من المدرسة؟

ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الاستفسار قائلا: لازم طلاب الثانوية العامة 2023 يستلموا أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ورقيا من مدارسهم، ولا يصح ان يكتفوا بالنسخة الالكترونية المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم .

قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

تم الغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله بـ بار كود أعلى وأسفل البابل شيت

تقرر عدم الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم إلزام الطالب بتظليله ايضا حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكانر)

يقوم الطالب بتظليل رقم نموذج امتحانه على البابل شيت ( أ - ب - ج - د )

تضاف ورقة أخرى للبابل شيت لـ الأسئلة المقالية

الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج ولكن اسئلة الاختيار من متعدد متنوعة وليس مختلفة

إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي فى المكان المخصص له الا تزيد الاجابة عن مساحة مكان الاجابة

يتم تدبيس ورقة الاسئلة المقالية في البابل شيت

أي إجابة فى كراسة الأسئلة لا يعتد بها

كل مادة لها البابل شيت الخاص بها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023