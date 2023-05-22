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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم بالمدارس

ارقام جلوس الثانوية
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

تقوم المدارس الثانوية بتسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وكان قد وجه أولياء الأمور استفسارا للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي قالوا فيه: هل ممكن طباعة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من على موقع وزارة التربية والتعليم  أم أن الطالب ملزم بإستلامه ورقيا من المدرسة؟

ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الاستفسار قائلا: لازم طلاب الثانوية العامة 2023 يستلموا أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ورقيا من مدارسهم، ولا يصح ان يكتفوا بالنسخة الالكترونية المعلنة على موقع وزارة التربية والتعليم .

قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023  

  • تم الغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله بـ بار كود أعلى وأسفل البابل شيت
  • تقرر عدم الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم إلزام الطالب بتظليله ايضا حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكانر)
  • يقوم الطالب بتظليل رقم نموذج امتحانه على البابل شيت ( أ - ب - ج - د )
  • تضاف ورقة أخرى للبابل شيت لـ الأسئلة المقالية
  • الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج ولكن اسئلة الاختيار من متعدد متنوعة وليس مختلفة
  • إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي فى المكان المخصص له الا تزيد الاجابة عن مساحة مكان الاجابة
  • يتم تدبيس ورقة الاسئلة المقالية في البابل شيت
  • أي إجابة فى كراسة الأسئلة لا يعتد بها
  • كل مادة لها البابل شيت الخاص بها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
  • إجازة عيد الأضحى  من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
  • الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة
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