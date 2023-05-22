الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية يتسلم الدكتوراة الفخرية من جنوب إفريقيا

تسلم الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، في احتفالية علمية عالمية الدكتوراه الفخرية في الهندسة من جامعة "بريتوريا" بدولة جنوب إفريقيا، وهي من أكبر الجامعات في القارة الإفريقية، وذلك اعترافا من الجامعة والمجتمع الإفريقي بمساهمات العالم الدكتور طارق خليل العلمية في التعليم والبحث العلمي وتحديدا في إدارة التكنولوجيا، وأنه المؤسس للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا والتي لها أعضاء في أكثر من 85 دولة في أنحاء العالم.

وأكد البيان الصادر عن جامعة "بريتوريا" بدولة جنوب إفريقيا، أن الجامعة منحت الدكتوراه الفخرية للعالم الجليل الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الاهلية، لمساهمته في مساعدة كلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بجامعة "بريتوريا" في بناء شبكة دولية عالمية قوية لتبادل المعلومات، الأمر الذي كان له أثر فعال في جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة حتى أصبحت ذات مكانة مرموقة في مجال إدارة التكنولوجيا والابتكار إفريقيا وعالميا

من جانبه أعرب الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الاهلية، عن سعادته بالتقدير الذي حصل عليه من جامعة "بريتوريا" بدولة جنوب إفريقيا، ومساهمته الإفريقية في مجال إدارة التكنولوجيا، معبرا عن مدى حبه وامتنانه لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة التي تعد واحدة من الجامعات البحثية العامة ومقرها مدينة بريتوريا، العاصمة الإدارية لجمهورية جنوب إفريقيا، وهي الجامعة التي تأسست عام 1908 كفرع لكلية الترانسفال الجامعية بجوهانسبرج، وهي رابع منشأة تعليمية حالية في جنوب أفريقيا تحصل على صفة جامعة.

في ذات السياق هنأت جامعة النيل الأهلية ورئيسها الدكتور وائل عقل، والسادة عمداء الكليات بالجامعة ورؤساء المراكز البحثية والطلاب والخريجين، الدكتور طارق خليل الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية على منحه وتسلمه الدكتوراه الفخرية في الهندسة من جامعة "بريتوريا" بدولة جنوب إفريقيا، مؤكدين أن الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية دوما ما يضرب المثل والقدوة في العلم والاخلاق.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، القى الكلمة الرئيسية في حفل تسلمه الدكتوراة الفخرية على الخريجين من جامعة "بريتوريا" في حضور أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا.

يذكر أيضا أن الدكتور طارق خيل، هو الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، وهي أول جامعة أهلية بحثية ريادية في مصر، كما انه يتولى حاليا عمادة كلية الدراسات العليا في إدارة التكنولوجيا بالجامعة وهي الكلية الوحيدة من نوعها في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

