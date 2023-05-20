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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق طبي بجامعة حلوان ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى بدر

مستشفى بدر الجامعي
مستشفى بدر الجامعي

نجح فريق طبى بقسم المخ والأعصاب والطب النفسى بمستشفى بدر الجامعي التابع لكلية الطب جامعة حلوان، في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما لمعاناتها من اضطرابات بالشرايين الطرفية. 

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وذكر بيان صادر اليوم، السبت، عن جامعة حلوان، أن إجراء القسطرة المخية التشخيصية يأتى فى إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل  على تطوير الخدمات الطبية بمستشفى بدر الجامعى وتحت رعاية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وعميد كلية الطب الدكتور وليد السروجى.

وأوضح البيان أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء القسطرة التشخيصية ضم الدكتور علي أبو المعاطى، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى، والدكتور إيهاب مصطفى، والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور  محمد العوام. 

وقال إن القسطرة المخية التشخيصية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 38 سنة، وسبق أن ركبت صماما ميتراليا معدنيا بالقلب ودعامات بالشريانين الحرقفيين (ما فوق الشريان الفخذى) وذلك لمعانتها من اضطرابات بالشراين الطرفية، وقد بدأ ظهور أعراض قصور بالدورة الدموية المخية فى صورة نوبات دوار، ما استلزم إجراء قسطرة مخية تشخيصية، حيث أظهرت القسطرة التشخيصية التى أجريت اليوم وجود ضيق بالشريان المخى الأوسطى، ما يلزم التخطيط لعمل قسطرة علاجية.

جدير بالذكر أن الجامعة وفرت العديد من الإمكانيات داخل مستشفى بدر الجامعي، ومنها تحديث وحدات الكلية الصناعية، وضم 16 جهازًا حديثًا للاستصفاء الدموي، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمُبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية، وتوفير سكن مُتميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.

 

قسم المخ والأعصاب الطب النفسي مستشفى بدر الجامعى كلية الطب جامعة حلوان Jobs Education

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