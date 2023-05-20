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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظاهرة الغش في الامتحانات.. خبير يوضح لـ“صدى البلد” أسبابها وكيفية منعها

طلاب
طلاب

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن ظاهرة الغش في الامتحانات أصبحت مشكلة جوهرية في نظام التعليم، وقد تأثرت بالتطور التكنولوجي وتوفر وسائل التواصل والمعلومات السريعة، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة والنصوص الدينية والأخلاقية التي تحظر الغش، إلا أنها لم تكفي للقضاء على هذه الظاهرة.

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وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن أحدي اسباب انتشار ظاهرة الغش هو الضغط النفسي والتنافس الشديد بين الطلاب، ورغبتهم في تحقيق النجاح بأي طريقة ممكنة مع ضعف رقابة المدارس والمراقبين أثناء الامتحانات، وعدم وجود آليات فعالة للكشف عن الغش.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن للتصدي لهذه المشكلة، ينبغي تبني استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز الوعي بأخلاقيات الامتحان وتبني قيم النزاهة والأمانة في المجتمع المدرسي، بجانب تطوير آليات موثوقة وفعالة لرصد الغش ومعاقبة المخالفين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتعلم الفعال وتطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار، وذلك قد يقلل من احتياج الطلاب للغش.

وشدد الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يعمل النظام التعليمي بشكل متكامل مع المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع لتعزيز قيم النزاهة والأخلاق في الطلاب، وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم، وبذلك، يمكن تقليل وبالتدريج القضاء على ظاهرة الغش.

ولفت الدكتور رضا مسعد، إلى ضرورة استخدام تقنيات وأجهزة تكنولوجية للكشف عن عن وجود الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية غير المسموح بها في اللجان الامتحانية المتواجدة مع الطالب، وإذا تم تسريب سماعة او موبايل داخل اللجنة لابد من الكشف مرة أخرى داخل اللجان عن تواجد أجهزة الكترونية مع بقية الطلاب والتصدي بكل حسم.

وأضاف الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن تطبيق هذه التقنيات يساعد في تقليل حالات الغش ويضمن مزيدًا من النزاهة والعدالة في العملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة أن يتم استخدام هذه التقنيات بشكل متوازن وملائم، مع مراعاة الخصوصية واحترام حقوق الطلاب، كما ينبغي توفير التدريب والتوجيه اللازم للمراقبين والمشرفين على الاستخدام الصحيح لهذه التقنيات.

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