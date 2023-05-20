تعرف على آخر موعد للتقديم بجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023

أعلنت مؤسسة جائزة الأمير ماهيدول برعاية ملكية عن جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي “جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.

لمزيد من المعلومات: يرجي زيارة موقع الجائزة على الرابط

http://www.princemahidolaward.org/nomination-submission/

وأعلنت أن آخر موعد للتقدم هو 31/5/2023.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

وكان قد نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس مجموعة متنوعة من المسابقات : ( حفظ القرآن الكريم والأحاديث - سيف المعرفة - الغناء - كرة القدم ) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وتنفيذ حلمي أحمد رئيس الاتحاد ، ونائبته ولاء تيسير وأمناء اللجان ومساعديهم .

وأشادت الدكتورة حنان كامل بارتفاع مستوى أداء الطلاب وحرصهم على التنافس والتفوق في جميع المجالات ، كما دعتهم إلى التحلى بأخلاقيات المنافسة الشريفة، كما دعتهم إلى الاستعداد لموسم الأنشطة الصيفية بمجموعة أفكار مشروعات متميزة ومتنوعة وذلك بعد انتهاء فترة امتحانات آخر العام.

وقد اعتمدت مسابقة "حفظ وتلاوة القرآن الكريم والأحاديث النبوية" على اختبار الطلاب في القدرة على حفظ ٣ او ٥ او ٧ أجزاء من القرءان الكريم وكذلك حفظ وفهم الأحاديث النبوية وكذلك اختبار جودة مخارج الحروف والنطق السليم والالتزام بأحكام وقواعد التجويد، والثقة بالنفس والأداء الجاد، وقام بالتحكيم في هذه المسابقة ا.د اسلام الشرقاوي الأستاذ بقسم اللغة العربية، وشارك فيها حوالي ٣٠ طالب، ونفذ المسابقة أمين اللجنة الثقافية سلوى عمرو ، ونائبها دانيال سامر .