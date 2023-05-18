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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال لقائه بسفير البرتغال..

نائب رئيس جامعة عين شمس: نرغب في إنشاء فرع لمعهد "كمايش" البرتغالي

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي

التقى صباح اليوم الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بـ روي تيرينو سفير البرتغال بالقاهرة، وايرما جونزاليس المستشار الثقافي بسفارة البرتغال في مصر بمقر قصر الزعفران  بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن.

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رحب الدكتور عبد الفتاح سعود بالضيوف الكرام مبديا سعادته البالغة بزيارة السفير البرتغالي لجامعة عين شمس متحدثا عن زيارته لدولة البرتغال واستمتاعه بجمالها وعن ثقافة الشعب الاسباني وعراقته. 

وأشار إلى تاريخ قصر الزعفران وعراقته ومراحل ترميمه وكذلك تطرق الى متحف قصر الزعفران وما يضمه من آثار ومقتنيات نادرة.

وأكد على اهتمام جامعة عين شمس بتبادل الخبرات بين الجامعة وجامعات دولة البرتغال، من خلال تنمية مستوى التعاون بين الجهتين، وفتح برامج علمية مشتركة بين الجانبين، وإرسال بعثات علمية، وزيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى، وكذا العمل على معادلة الدرجات العلمية وكذلك محاولة تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه هذا التعاون.

وأبدى رغبة جامعة عين شمس في تأسيس برنامج تعاون دولى مشترك وانشاء فرع لمعهد ( كمايش) البرتغالي بجامعة عين شمس لتعليم ونشر الثقافة البرتغالية على غرار معهد كونفشيوس والذي يدعم اللغة الصينية في جامعة عين شمس.

كما ناقش مع سفير البرتغال التعاون فى مجال البحث العلمي، من خلال المشروعات البحثية المشتركة وورش العمل، لرفع جودة الأبحاث العلمية، ودعم العلاقات بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من الجانبين من خلال عقد ورش العمل وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد سفير دولة البرتغال على سعادته بوجوده بجامعة عين شمس العريقة وسعادته البالغة بتوليه منصب السفير في بلد عظيم كجمهورية مصر العربية مشيرا إلى أصالة شعبها وجمالها الساحر كذلك حرص بلاده على توثيق التعاون مع مصر، خاصة فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، معربا عن تطلعه لزيادة تبادل الخبرات بين جامعة عين شمس والجامعات البرتغالية، والتعاون بين الأساتذة والباحثين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الزيارة قام الدكتور عبد الفتاح سعود بإهداء الوفد نسخة من كتاب قصر الزعفران الذي يحتوي علي معلومات قيمة عن تاريخ القصر.

نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي7
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي7
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي6
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي6
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي5
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي5
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي4
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي4
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي3
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي3
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي2
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي2
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي1
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي1
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير البرتغال والملحق الثقافي
كلية الألسن الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة المستشار الثقافي سفارة البرتغال قصر الزعفران الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن Jobs Education

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