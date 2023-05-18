ختام المسابقات الثقافية والفنية بكلية الآداب جامعة عين شمس.. تفاصيل

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس مجموعة متنوعة من المسابقات : ( حفظ القرءان الكريم والأحاديث - سيف المعرفة - الغناء - كرة القدم ).

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف ا. سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وتنفيذ حلمي أحمد رئيس الاتحاد ، ونائبته ولاء تيسير وأمناء اللجان ومساعديهم .

وأشادت الدكتورة حنان كامل بارتفاع مستوى أداء الطلاب وحرصهم على التنافس والتفوق في جميع المجالات ، كما دعتهم إلى التحلى بأخلاقيات المنافسة الشريفة، كما دعتهم إلى الاستعداد لموسم الأنشطة الصيفية بمجموعة أفكار مشروعات متميزة ومتنوعة وذلك بعد انتهاء فترة امتحانات آخر العام.

وقد اعتمدت مسابقة "حفظ وتلاوة القرءان الكريم والأحاديث النبوية" على اختبار الطلاب في القدرة على حفظ ٣ او ٥ او ٧ أجزاء من القرءان الكريم وكذلك حفظ وفهم الأحاديث النبوية و كذلك اختبار جودة مخارج الحروف والنطق السليم والالتزام بأحكام وقواعد التجويد، والثقة بالنفس والآداء الجاد، وقام بالتحكيم في هذه المسابقة الدكتور اسلام الشرقاوي الأستاذ بقسم اللغة العربية، وشارك فيها حوالي ٣٠ طالب، ونفذ المسابقة أمين اللجنة الثقافية سلوى عمرو ، ونائبها دانيال سامر .

أما عن مسابقة " سيف المعرفة" ، فقد نظمتها اللجنة العلمية في مقر سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الأسكندرية والكائن بالكلية، وشارك بالمسابقة ١٦ فريق، وتكون الفريق الواحد من ٤ طلاب ، وتم سؤالهم ٥ أسئلة في المعلومات العامة، لكل فريق ،وتم إعلان المركز الأول والثانى والثالث في الحال ، وقام بالتحكيم د محمد طارق النجار من قسم اللغة العربية ، وقام بالتنفيذ من الإدارة ا. غادة أحمد و الطالبة مروة محمد أمينة اللجنة العلمية ونائبتها هنا حاتم .

وبالنسبة لمسابقة( الغناء ) ، فقد أقامتها اللجنة الفنية وترأس لجنة التحكيم الدكتور علاء تيسير ، وإبراهيم عبد الجبار المشرف على فريق روح الشرق.

وتضمنت بنود التقييم : حسن المظهر ، الالتزام باللحن ، الأداء الجيد وعذوبة وتلوين الصوت ، الأداء الواثق ، و جودة المخارج، وقام بالتنفيذ طلاب اللجنة الفنية على رأسهم محمد جمال علوان أمين اللجنة ونائبه يوسف محمد عبد الرحمن وقام بالإشراف على المسابقة من الإدارة ا.هدى عبد الحميد.

كما أقام الاتحاد بطولة كرة القدم على ملاعب كلية التجارة على مدار يومين حيث تنافس ١٦ فريق على تصفيات البطولة وتم إعلان المراكز الأول والثاني والثالث ، وأشرف على المسابقة من موظفي الإدارة السيدة سمر كامل ومن الطلاب : أمين اللجنة الرياضية أحمد محمود ونائبته دينا حسين.