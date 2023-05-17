ألسن عين شمس توضح تفاصيل امتحانات نهاية العام وتعليمات مهمة للطلاب

تستعد كلية الألسن جامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أنه تم نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تنطلق امتحانات الفرقة الأولى 3 يونيو .

وأوضحت عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أن امتحانات الفرقة الثانية تبدأ 4 يوينو ، والفرقة الثالثة 3 يونيو ، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية .

وأشارت إلى أن تم وضع روشتة من التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى .

ودعت الطلاب لضرورة الحضور قبل موعد الإمتحان بنصف ساعة على الاقل، مؤكدة أنه لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

وحذرت الطلاب من أنه لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد و آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال ١٥ يوماً من تاريخ إنتهاء الإمتحانات.

وتابعت فى تعليماتها العاجلة للطلاب بضرورة التأكد من إحضار الأدوات اللازمة للإمتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر، وعلى الطالب الانتهاء من متطلب محو الامية في الكليات المعنية في هذا الأمر حتى يتسنى الحصول علي أوراق التخرج، وذلك من خلال وحدة محو الامية بالكلية.

ولفتت إلى أن أي طالب متعثر مادياً في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى رعاية الشباب إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه ماديا للاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب إذا ما انطبقت عليه الشروط.

ولضمان صحة إجراءات القيد بالكلية والتقدم للإمتحانات الفصل الدراسي الثاني يرجي التأكد مما يلي :-



- استيفاء كافة أصول المستندات المطلوبة للقيد بالنسبة لطلاب الفرق الأولى والإعدادية.

- سداد الرسوم الدراسية المقررة، علماً بأن الجامعة توفر الدعم المادي للطلاب الغير قادرين من خلال إدارة التكافل الاجتماعي بعد دراسة حالة كل منهم.

- في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الأولى سيسمح ! للطالب بدخول الإمتحان مع حجب النتيجة وعدم إعلانها.

- في حالة استمرار الامتناع عن دفع الرسوم الدراسية، يتم إيقاف قيد هؤلاء الطلاب مما يترتب عليه عدم قيدهم في العام الجامعي التالي بالنسبة للطلاب المقيدين بلوائح الفصلين الدراسين، وبالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي بناءً على وقف القيد.

- تحتسب فترات إيقاف القيد نتيجة عدم سداد الرسوم الدراسية من ضمن المدد المسموح بها لإيقاف قيد الطالب طوال مدة الدراسة، وفي لوائح الكليات التي تحدد حد أقصى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس تُحسب أيضا من ضمن هذه المدة.

