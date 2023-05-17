عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس توضح تفاصيل امتحانات نهاية العام وتعليمات مهمة للطلاب

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

تستعد كلية الألسن جامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023" ، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو المقبل لمختلف الفرق الدراسية .

txt

حقوق عين شمس: على الطلاب دخول لجنة الامتحان مبكرا تفاديا للخضوع للتحقيق

txt

خطة جامعة عين شمس لامتحانات الترم الثاني.. وتوجيهات مهمة لذوي الاحتياجات

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أنه تم نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تنطلق امتحانات الفرقة الأولى 3 يونيو .

وأوضحت عميدة كلية ألالسن جامعة عين شمس، أن امتحانات الفرقة الثانية تبدأ 4 يوينو ، والفرقة الثالثة 3 يونيو ، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية .

وأشارت إلى أن تم وضع روشتة من التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى .

ودعت الطلاب لضرورة الحضور قبل موعد الإمتحان بنصف ساعة على الاقل، مؤكدة أنه لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

وحذرت الطلاب من أنه لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد و آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال ١٥ يوماً من تاريخ إنتهاء الإمتحانات.

وتابعت فى تعليماتها العاجلة للطلاب بضرورة التأكد من إحضار الأدوات اللازمة للإمتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر، وعلى الطالب الانتهاء من متطلب محو الامية في الكليات المعنية في هذا الأمر حتى يتسنى الحصول علي أوراق التخرج، وذلك من خلال وحدة محو الامية بالكلية.

ولفتت إلى أن أي طالب متعثر مادياً في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى رعاية الشباب إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه ماديا للاستفادة من الخدمات التي توفرها الجامعة لأبنائها الطلاب إذا ما انطبقت عليه الشروط.

ولضمان صحة إجراءات القيد بالكلية والتقدم للإمتحانات الفصل الدراسي الثاني يرجي التأكد مما يلي :-

- استيفاء كافة أصول المستندات المطلوبة للقيد بالنسبة لطلاب الفرق الأولى والإعدادية.

- سداد الرسوم الدراسية المقررة، علماً بأن الجامعة توفر الدعم المادي للطلاب الغير قادرين من خلال إدارة التكافل الاجتماعي بعد دراسة حالة كل منهم.

- في حالة عدم سداد الرسوم للمرة الأولى سيسمح ! للطالب بدخول الإمتحان مع حجب النتيجة وعدم إعلانها. 

- في حالة استمرار الامتناع عن دفع الرسوم الدراسية، يتم إيقاف قيد هؤلاء الطلاب مما يترتب عليه عدم قيدهم في العام الجامعي التالي بالنسبة للطلاب المقيدين بلوائح الفصلين الدراسين، وبالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة لن يسمح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي بناءً على وقف القيد.

- تحتسب فترات إيقاف القيد نتيجة عدم سداد الرسوم الدراسية من ضمن المدد المسموح بها لإيقاف قيد الطالب طوال مدة الدراسة، وفي لوائح الكليات التي تحدد حد أقصى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس تُحسب أيضا من ضمن هذه المدة.
 

كلية الألسن جامعة عين شمس الامتحانات امتحانات الفصل الدراسي الثاني أمتحانات نهاية العام سداد الرسوم الدراسية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

تفاصيل انطلاق المسابقة الكبرى للتمثيل المسرحي بجامعة عين شمس

الخميس.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيي حفلا بساقية الصاوي

التعليم الجامعي الخاص على أجندة الحوار الوطني| الخبراء يكشفون أبرز مشكلاته.. ويطرحون توصيات لتحسين الوضع

خبير: الجامعات الخاصة شريك في إتاحة فرص أكبر للدراسة والبحث العلمي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

حالة من الجدل في عيد ميلاده الـ83..هل يعود عادل إمام إلى الشاشات قريباً ؟..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ