فوز هبة صلاح حامد بجائزة «ملهم» الدولية من اتحاد رواد الأعمال العرب

حصلت الدكتورة هبة صلاح، أستاذ فسيولوجيا الأسماك كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، على جائزة “ملهم” الدولية من اتحاد رواد الأعمال العرب الموسم السابع.

وأقيمت احتفالية لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية التي ينظمها الإتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة.

وشمل التكريم بعض رؤساء الجامعات المصرية والاعلاميين ومعهد إعداد القادة بحلوان وبعض الرموز العربية من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وأعربت الدكتورة هبة صلاح عن سعادتها بهذا التكريم وجائزة “ملهم”، وذلك لاختيارها كإحدى الشخصيات النسائية الملهمة للتميز في البحث العلمي، والتى حصلت على العديد من التكريمات والجوائز دوليًا وإقليميًا ومراجع بالعديد من المجلات العالمية والدولية.

وتعد الدكتورة هبة صلاح أول أستاذ ترقى بمسار التميز العلمي بلجنة "علم الحيوان والحشرات" على مستوى الجمهورية أقل من 40 عاما، وتعد نموذجا للمرأة المصرية التى لها دور بارز فى تطوير منظومة البحث العلمي بمصر بأبحاث تطبيقية تخدم المجتمع، إلى جانب اهتمامها بقضايا المرأة والعمل الخدمي والتنموي لخدمة المجتمع.

وتأتي جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تأكيداً على المشاركة بين الجميع في المبادىء الإنسانية السامية والمسئولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، لأنهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.

ونالت العديد من الجوائز والتكريمات، منها التكريم بجائزة “ملهم” الدولية "الموسم السابع" من اتحاد رواد الأعمال العرب فى مايو 2023، حيث تم اختيارها كإحدى الشخصيات النسائية الملهمة والمتميزة فى مجال البحث العلمي، إلى جانب اهتمامها بقضايا المرأة ودورها الخدمي والتنموي لخدمة المجتمع.

كما حصلت على جائزة "Best Researcher Award" من مؤسسة Pencis الدولية – دبي – الإمارات العربية المتحدة عام 2021 فى مجال العلوم والطب والتكنولوجيا لفئة شباب الباحثين أقل من 40 عاما.

كما فازت بجائزة التميز لأفضل امرأة عربية أفريقية لعام 2022 فى مسابقة المنتدى العربي الأفريقي، وحصلت على جائزة أوسكار لأفضل أستاذة جامعية عربية في مجال العلوم للعام 2019 - شبكة إعلام المرأة العربية، وجائزة الدكتور مكرم مهني للإبداع العلمي (علوم الحياة) فبراير 2019 – المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، بالإضافة إلى أنها نالت وسام العطاء من بين أكثر 20 شخصية نسائية مؤثرة في الوطن العربي على هامش فعاليات مؤتمر “دور المرأة مواجهة تحديات العصر” يناير 2019.