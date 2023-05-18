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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت جامعة حلوان الندوة التعريفية التي نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، والخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها القيادة السياسية على مستوى محافظات الجمهورية تزامنا مع استضافة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ cop 27، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

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افتتح الندوة الدكتور وليد السروجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مرحباً بممثلي محافظة القاهرة الدكتور وائل محمد الغلبوني، مدير إدارة المشروعات والتنمية المستدامة بمحافظة القاهرة، والمهندسة رانيا فايز فوزي، مدير وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة، وأكرم حسن علي الهوارى، مدير وحدة المشروعات بالمحافظة. 

وتضمنت الندوة تقديم تعريف كامل بالمبادرة مع عرض تقديمي تضمن أفلاما وثائقية، إضافة إلى توضيح وشرح شروط الاشتراك بالمبادرة.

عقدت الندوة بحضور الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، ووكلاء كليات جامعة حلوان بمختلف تخصصاتها، إضافة إلى ممثلي عدد من المراكز والوحدات والإدارات التابعة لقطاع البيئة بالجامعة، منها إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص وإدارة بنك المعلومات إدارة المشروعات البيئية. 

واختتمت الندوة بتكريم جامعة حلوان لممثلي محافظة القاهرة للجهود المبذولة في نشر الوعي بالمبادرة.

ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية11
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية11
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية10
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية10
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية9
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية9
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية8
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية8
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية7
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية7
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية6
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية6
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية5
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية5
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية4
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية4
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية3
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية3
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية2
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية2
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية1
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية1
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
ندوة تعريفية بجامعة حلوان حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
جامعة حلوان مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية المشكلات المجتمعية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية القيادة السياسية مؤتمر قمة المناخ الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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