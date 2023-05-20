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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة لطلبة دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أصدرت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إعلان هام خاص رفع المحاضرات علي منصة التعليم الإلكتروني للدراسات العليا، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الآتية:

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تعليمات هامة لطلاب كلية حقوق جامعة عين شمس بشأن امتحان الحاسب الآلي

اولا : طلبة دبلوم القانون العام

يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا وتحميل كتاب الدكتور ربيع أنور فتح الباب (العلاقة بين السياسة والإدارة) مادة نظام الحكم في الإسلام لوجود بعض التعديلات على الكتاب ( إضافة الصفحات من ١٦١ إلى اخر الكتاب).

ثانيا: طلبة جميع الدبلومات يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا للإطلاع على محاضرات هامة للمراجعة من إعداد أساتذة المقررات لجميع الدبلومات

وأشارت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن طريقة الدخول على المنصة تتم كلأتي:

- من خلال الدخول على الرابط التالى:

asu2learn.asu.edu.eh/lawPG

- كتابة اسم المستخدم: ( الرقم القومي)

الباسورد الموحد: Abc_123456

- اختيار الدبلوم المسجل به

إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن لأي أستفسار أو طلب الدعم الفني يرجى زيارة وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية الدور الثالث مبنى (ب) من الساعة ٩ ص : ٢ ظ.

وأكدت الكلية ، سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.

وكانت قد أعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2022 / 2023 بالكلية.

ابرز تعليمات لجان الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 كالآتي:

- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد إثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به أوجواز السفربالنسبة للوافدين.

- يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان؛ ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك وفقا لاحكام
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتعلقة بتاديب الطلاب.

- يلتزم الطالب بعد مم دخول لجنة الامتحان باي أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى للغش ؛ وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها على مسئوليته الشخصية إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان, ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخائفة ذلك ‎٠‏

- يحظر بشكل قاطع دخول لجنة الامتحانات بأي كتب أو مذكرات أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يحظر دخول لجنة الامتحان بزى لا يتناسب مع الحرم الجامعى.

- يحظر التدخين داخل لجان الامتحان قطعيا.

- يلتزم الطالب بتوجيهات الملاحظين المتعلقة باماكن الجلوس، وغيرها من التوجيهات التى تهدف إلى حفظ النظام داخل اللجان.

- يجب على الطالب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة، والاستعاضة عنها بمسودة فى نهاية كراسة الإجابة.

- يجب على طلاب الفرقة الرابعة التاكد من إنهاء كافة متطلبات التخرج كالتربية العسكرية للذكور، ومحو الامية، والمعادلة، والحاسب الآلى ؛ والمحكمة التدريبية.

- يجب على الطالب التاكد من قيام الملاحظ بإخفاء بياناته الشخصية ؛ ويحظر عليه بشكل قاطع وضع أية علامة أو أى رمز أو كتابة عبارات أو أدعية دينية أوغيرها على وجه كراسة الإجابة أو داخلها يستدل منها على شخصيته.

- لن يسمح باى حال من الأحوال للطالب باداء الامتحان إلا خلال فترة الامتحان المحددة له، وبحيث لن يسمح على سبيل المثال لطلاب الانتساب باداء الامتحان مع طلاب الانتظام أو العكس.

‎- فى حالة وجود شكوى ، يتوجه الطالب بعد أداء الامتحان إلى رئيس اللجنة، أو يطلب من الملاحظ التواصل معه أثناء الامتحان فى حالات الضرورة القصوى التى لا تحتمل التاخير.

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