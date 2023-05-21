عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية تستضيف محمود حميدة للحديث عن دور الفن في المجتمع

الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة في ضيافة جامعة النيل الأهلية

تستضيف جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في لقاء ثقافي موسع الفنان محمود حميدة، متحدثا عن "دور الفن في المجتمع وتاريخ السينما المصرية ومسيرته الفنية"،غدا الاثنين بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، في إطار حرص الجامعة على فتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال الندوات واللقاءات الحوارية عبر استضافة العديد من الشخصيات العامة والبارزة في مختلف المجالات العلمية والفكرية والاقتصادية والفنية والثقافية الأمر الذي يساهم في تعزيز الوعي لدى طلاب الجامعة وتوسيع مداركهم وإثراء أفكارهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية وتعزيز لغة الحوار لديهم، والارتقاء بذوقهم، وبالتالي تكوين جيل واع قادر على المساهمة والمشاركة في بناء مستقبل بلده، وتحقيقا لدورها في نشر الوعي والثقافة بالتزامن والتكامل مع دورها البحثي والأكاديمي والعلمي.

ويتحدث محمود حميدة في اللقاء عن مسيرة السينما المصرية وريادتها وانطلاقها، وكيف كانت مصر رائدة في صناعة السينما من خلال مخرجين و ممثلين بارعين أثروا في تاريخ السينما المصرية والعربية وكانت لهم الريادة في التثقيف والتوعية والترفيه.

أخبار التعليم| شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام... وظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي|صور

فريق طبي بجامعة حلوان ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى بدر

أخبار التعليم...الأحد .. علوم جامعة حلوان تبدأ امتحانات نهاية العام ...التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة الجامعية فى اليابان للعام 2023/2024

اليوم العالمى للمترولوجيا .. احتفالية بـ القومى للمعايرة لدعم قياسات الغذاء

التعليم العالي: بحث فرص التعاون العلمي مع وفد جامعة فودان الصينية

نائب رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع بابلو دي اولابيدي الإسبانية

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم معرضا لتصميم الأثاث لطلاب الفرقة الأولي

بالصور.. ندوة توعوية بطب عين شمس للاحتفال باليوم العالمي لضغط الدم

أخبار التعليم| سحر في سماء مصر.. القمر بين حارس الأرض ورسول الآلهة.. آداب القاهرة تكشف تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة

اتفاق جامعتي عين شمس وفودان الصينية على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بجميع المجالات

ومن المقرر أن يتحدث الفنان محمود حميدة، عن تأثير الفن كأحد روافد القوة الناعمة، مستعرضا أهم المحطات في مسيرته الفنية، ودور الأسرة في حياته، ونصائحه لأبنائه الطلاب وهم في مستهل حياتهم العلمية والعملية، ويتخلل اللقاء حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل الأهلية.

وكشفت جينا موافي، مديرة مكتب الحياة الطلابية بالجامعة، عن مشاركة فريق مسرحي من طلاب الجامعة بتقديم "سكتش" أمام الحضور، يستعرض من خلاله الطلاب مهاراتهم الفنية والتمثيلية، لافتة إلى أن هذا العرض يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، ومشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن الأنشطة الثقافية للجامعة والتي تسعى فيها لتعزيز الوعي والمعرفة لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، كذلك التوعية بدور الفن في الارتقاء بالذوق العام.

جامعة النيل جامعة النيل الاهلية الفنان محمود حميدة لقاء ثقافي موسع الفنان محمود حميدة تاريخ السينما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رجل يطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بأحد شوارع الغردقة

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ