جامعة النيل الأهلية تستضيف محمود حميدة للحديث عن دور الفن في المجتمع

تستضيف جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في لقاء ثقافي موسع الفنان محمود حميدة، متحدثا عن "دور الفن في المجتمع وتاريخ السينما المصرية ومسيرته الفنية"،غدا الاثنين بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، في إطار حرص الجامعة على فتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال الندوات واللقاءات الحوارية عبر استضافة العديد من الشخصيات العامة والبارزة في مختلف المجالات العلمية والفكرية والاقتصادية والفنية والثقافية الأمر الذي يساهم في تعزيز الوعي لدى طلاب الجامعة وتوسيع مداركهم وإثراء أفكارهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية وتعزيز لغة الحوار لديهم، والارتقاء بذوقهم، وبالتالي تكوين جيل واع قادر على المساهمة والمشاركة في بناء مستقبل بلده، وتحقيقا لدورها في نشر الوعي والثقافة بالتزامن والتكامل مع دورها البحثي والأكاديمي والعلمي.

ويتحدث محمود حميدة في اللقاء عن مسيرة السينما المصرية وريادتها وانطلاقها، وكيف كانت مصر رائدة في صناعة السينما من خلال مخرجين و ممثلين بارعين أثروا في تاريخ السينما المصرية والعربية وكانت لهم الريادة في التثقيف والتوعية والترفيه.

ومن المقرر أن يتحدث الفنان محمود حميدة، عن تأثير الفن كأحد روافد القوة الناعمة، مستعرضا أهم المحطات في مسيرته الفنية، ودور الأسرة في حياته، ونصائحه لأبنائه الطلاب وهم في مستهل حياتهم العلمية والعملية، ويتخلل اللقاء حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل الأهلية.

وكشفت جينا موافي، مديرة مكتب الحياة الطلابية بالجامعة، عن مشاركة فريق مسرحي من طلاب الجامعة بتقديم "سكتش" أمام الحضور، يستعرض من خلاله الطلاب مهاراتهم الفنية والتمثيلية، لافتة إلى أن هذا العرض يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، ومشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن الأنشطة الثقافية للجامعة والتي تسعى فيها لتعزيز الوعي والمعرفة لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، كذلك التوعية بدور الفن في الارتقاء بالذوق العام.