بالصور.. ندوة توعوية بطب عين شمس للاحتفال باليوم العالمي لضغط الدم

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ندوة توعوية للموظفين العاملين بالكلية والجامعة، في إطار احتفالية كلية الطب بجامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية باليوم العالمي لمرض ضغط الدم.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د على الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبحضور و إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وحاضر بالندوة الدكتور خالد دراهم الأستاذ بقسم القلب والدكتور عادل شبانه الأستاذ بقسم القلب.

افتتحت الندوة الدكتورة هالة سويد وفى كلمتها أشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تحتفل كل عام فى ال 17 من مايو باليوم العالمي لأرتفاع ضغط الدم.

وتهدف الندوة للتعريف بمرض ضغط الدم وكيفية الوقاية منه والتعايش معه والعادات الصحية الواجب اتباعها.

استهل الدكتور خالد دراهم الندوة بالتعريف بمرض ضغط الدم وأعراض الإصابة به وكيفية قياس ضغط الدم حيث أصبح مؤخراً متوفر أجهزة ضغط منزلية إلكترونية دقيقة يسهل عن طريقها قياس الضغط ومتابعته بشكل منتظم _وهو ضرورى للأشخاص فوق سن الأربعين _ ولكن لابد أن يكون جهاز معتمد وهناك أنواع مختلفة لأجهزة قياس الضغط.

موضحاً التعليمات المتبعة لقياس ضغط الدم والحالة النفسية للمريض والسلوكيات الواجب اتباعها للوقاية من مرض ضغط الدم

كما استعرض الدكتور عادل شبانه ضرورة تعديل نمط الحياة وهو من أهم سبل الوقاية من مرض ضغط الدم وتقليل ضغط الدم ضرورى للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ وتقليل نسب الوفيات.

وكذلك النظام الغذائي منها نظام داش الغذائى وهو خطة طعام صحية مرنة ومتوازنة مصممة للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

وتحتوي خطة تناول DASH على نسبة عالية من بعض العناصر الغذائية مثل الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم _ والتي تلعب جميعها دوزا في صحة القلب _ ومنخفضة عن غيرها في الدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة والصوديوم .

لافتا الإنتباه للكمية التى ينصح بتناولها يومياً من الملح وأنواع الملح المستخدمة منها ملح الهيمالايا ومصدره والإضرار والآثار الجانبية الصحية التى تقترن بهذا الملح

ناصحا الحضور ببعض العادات المنزلية الصحيحة لتقليل الملح وإمكانية استخدام الأعشاب وبدائل الملح للوقاية من خطر الإصابة بضغط الدم .

وعلى هامش فعاليات الندوة تم قياس ضغط الدم للسادة الحاضرين مجاناً.