أخبار التعليم| شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام... وظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي|صور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون الإمتحانات فى مادتى الهندسة والتربية الفنية

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 ، فى مادتى الهندسة والتربية الفنية ، حيث يؤدى نحو 99 ألف طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 431 لجنة امتحانية، داخل ٦٢٥ مدرسة، منها لجنة واحدة بها 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ 43 طالب من الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهنى 6 لجان، بواقع 675 طالب، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.



شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام

تنشر الآن جروبات شاومينج على تليجرام صورا لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب في مختلف المحافظات.



اتفاقية بين حقوق عين شمس وجامعة ليون لمنح الليسانس في القانون من فرنسا

وقع الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.



الأهالي يستغيثون: تسريب امتحان جبر الإعدادية بالقاهرة قبل توزيعه .. والمديرية تحقق

حالة من الجدل أثيرت على جروبات أولياء الأمور على السوشيال ميديا ، بعد أن أكد الأهالي رصدهم لـ تسريب صورة أسئلة قيل إنها تخص امتحان الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة اليوم ، قبل توزيعه في اللجان عبر جروبات شاومينج على تليجرام .



بعد نصف ساعة من انطلاقه.. تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقليوبية

تداول عدد من التواصل الإجتماعى صورا لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ، فيما قال مصدر بمديرية التربية والتعليم إنه جاري تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات التواصل الاجتماعى ، للتأكد منها سواء كانت صحيحة من عدمه ، والوصول الي المُتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.



نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 .. ظهرت الآن |صور

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 يبحث عنها جميع الطلاب واولياء امورهم على جميع محركات البحث على شبكة الانترنت .



شكاوى من امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية في القليوبية

اشتكى عدد من الطلاب وأولياء الشهادة الإعدادية بالقليوبية من امتحان مادة الهندسة اليوم، السبت، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء طويلا وأن الوقت كان غير كافٍ، كما تضمن الامتحان بعض الصعوبات.



إرادة الشعب وإصرار الجيش.. ندوة بآداب سوهاج احتفالا بذكرى تحرير سيناء

نظمت شعبة اللغة العبرية بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان “تحرير سيناء واستردادها إرادة شعب وإصرار جيش”، والتي حاضر بها اللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، والدكتور محمد أحمد صالح مدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الخالق عبدالله جبة أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية بجامعة المنوفية.