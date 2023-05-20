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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأهالي يستغيثون: تسريب امتحان جبر الإعدادية بالقاهرة قبل توزيعه .. والمديرية تحقق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الجدل أثيرت على جروبات أولياء الأمور على السوشيال ميديا ، بعد أن أكد الأهالي رصدهم لـ تسريب صورة أسئلة قيل إنها تخص امتحان الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة اليوم  ، قبل توزيعه في اللجان عبر جروبات شاومينج على تليجرام .

من جانبه، أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه جاري التحقق من الصور المتداولة وتتبعها لمعرفة مصدرها.

وشدد المصدر ، على أنه في حال التأكد من صحة الورق المتداول و مطابقته للامتحان الذي يؤديه الطلاب الان في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين خروج اسئلة الامتحانات على جروبات الغش قبل توزيعها بدقائق .

ونشرت صفحة شاومينج عبر تليجرام ، صورا قالت إنها تخص أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة ، من الساعة 8:45 صباحا أي قبل بدء اللجنة بـ 15 دقيقة.

وتابع في الساعات المبكرة من صباح اليوم ، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، المطبعة السرية للشهادة الإعدادية، بعدها تفقد مركز توزيع الأسئلة الرئيسى للامتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتى تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع ، واطمأن على تجهيز كافة الإستعدادات .

وأوصى " موسى "  بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

كما أشار إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية ال٣٣ على مدار اللحظة وتذليل كافة العقبات .

كما أكد  على مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور اليومى على اللجان والتشديد على عدم إصطحاب المحمول ، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية .

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