عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتفاقية بين حقوق عين شمس وجامعة ليون لمنح الليسانس في القانون من فرنسا

حقوق عين شمس توقع
حقوق عين شمس توقع اتفاقية جديدة للتعاون مع ليون بفرنسا

وقع الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

txt

لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

txt

نصائح مهمة لتجنب الأخطاء في امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

 نصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون.

وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.

كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا فى الاندماج فى النظام الجديد إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضى فى الحصول على "دبلوم مميز فى الدراسات القانونية" من جامعة ليون (٣) نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.

كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذى تقدمه جامعة ليون (٣) فى مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامع عين شمس.

حضر مراسم التوقيع من الجانب  الفرنسى كل من الدكتور مارك بونينيش، القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونائب الرئيس للشئون المؤسسية والعامة، والدكتورة ناتلى كريف، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مانويل جوبير، نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ، والدكتور أولفييه جو، عميد كلية الحقوق ، وحضرها مع رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى كل من الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، والدكتور خالد حمدى، مدير الشعبة الفرنسية، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، والدكتورة نورا عيسى، نائب مدير الشعبة.

وقد سبقت توقيع الاتفاقية التي تضمنت الكثير من التفاصيل العلمية والإدارية والمالية الجديدة جلسات عمل مطولة منذ بداية الأسبوع بين الوفد المصري والوفد الفرنسي المكون من عميد كلية الحقوق بليون، ونائب العميد الأستاذ الدكتور دافيد ديروسان، والأستاذ الدكتور ستيفان باييه، منسق الشعبة من الجانب الفرنسي في السنوات الماضية، والسيدة فاليري تامبير، مديرة الشؤون المالية والإدارية بجامعة ليون.

وقد تعهد الطرفان بالعمل على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الجامعتين لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ.

كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس
الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس جامعة ليون كلية الحقوق توقيع اتفاقية منح طلاب الشعبة الفرنسية درجة الليسانس لاتحاد الأوروبي الطلاب الدراسات القانونية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة لتجنب الأخطاء في امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

جامعة عين شمس في أسبوع| المتينى يتفقد مزارع النوبارية.. وزراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة لأول مرة

اتحاد طلاب آداب عين شمس ينظم مسابقات لـ"حفظ القرآن الكريم والأحاديث"

رئيس جامعة القاهرة: التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمية بمركز اللغات

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ