نصائح مهمة لتجنب الأخطاء في امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن امتحان نظام البابل شيت يكون أكثر من نموذج من الأسئلة، يتم توزيعها على الطلاب، وبالتالي يصعب الغش بين الطلاب نظرا لاختلاف الامتحانات.

وأكد الدكتور مجدي حمزة لـ صدي البلد استخدام فقط القلم الرصاص أو الجاف ( الأزرق أو الأسود) مشيرا الي عدم استخدام القلم الحبر .

وأضاف حمزة ، أنه يجب تظليل الدائرة المعبرة عن اختيارك بالكامل ولا تستخدم الكوريكتور واختيار إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار إجابتين تحسب الإجابة صفر، وتأكد من مسح الإجابة جيدا عند تغير الاجابة أو اختيار اخري .

وأشار الدكتور مجدي حمزة الي أن نظام امتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة