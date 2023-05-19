عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح مهمة لتجنب الأخطاء في امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت  تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن امتحان نظام البابل شيت يكون أكثر من نموذج من الأسئلة، يتم توزيعها على الطلاب، وبالتالي يصعب الغش بين الطلاب نظرا لاختلاف الامتحانات.

 

وأكد الدكتور مجدي حمزة  لـ صدي البلد استخدام فقط القلم الرصاص أو الجاف ( الأزرق أو الأسود) مشيرا الي عدم استخدام القلم الحبر .

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| المتينى يتفقد مزارع النوبارية.. وزراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة لأول مرة

txt

اتحاد طلاب آداب عين شمس ينظم مسابقات لـ"حفظ القرآن الكريم والأحاديث"

txt

رئيس جامعة القاهرة: التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمية بمركز اللغات

txt

سفير البرتغال يزور جامعة عين شمس وكلية الألسن.. تفاصيل

txt

رعاية المنظمات الأهلية الخضراء.. بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث ومصر الخير

txt

جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن سداد المصروفات الدراسية

txt

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

txt

اليوم .. انتهاء المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

txt

اليوم .. انطلاق المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

txt

عميد تربية نوعية عين شمس يكرم المشاركين في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال بالكلية

وأضاف حمزة ، أنه يجب تظليل الدائرة المعبرة عن اختيارك بالكامل ولا تستخدم الكوريكتور واختيار إجابة واحدة فقط لأنه عند اختيار إجابتين تحسب الإجابة صفر، وتأكد من مسح الإجابة جيدا عند تغير الاجابة أو اختيار اخري .

 

وأشار الدكتور مجدي حمزة  الي أن نظام امتحانات  البابل شيت يتميز  بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة

 

امتحانات البابل شيت البابل شيت تطوير المنظومة التعليمية أرقام الإجابات الصحيحة الجامعات المصرية امتحانات نظام البابل شيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

ترشيحاتنا

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

رسالة شديدة اللهجة من ليفربول لـ الاتحاد الإنجليزي بسبب صلاح

فضل صلاة الجمعة .. تكفر الذنوب ماعدا الكبائر

في عُجالة | بايدن يلتقي رؤساء الهند واليابان وأستراليا .. ما السبب؟

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع.. شاهد

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ