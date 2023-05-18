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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انطلاق المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس يومى  ١٨ و ١٩ مايو،  تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور على الانور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور.طارق يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعى الباطنى ورئيس المؤتمر  أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، أ.د سيد شلبي رئيس الجمعية المصرية للجهاز الهضمى.

أوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء للحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والاستشاريين في التخصصات المتعلقه بالجهاز الهضمي والكبد من مختلف الهيئات الطبية والجامعية بمصر والعالم العربي.

كما يتيح للأطباء المتخصصين والمهتمين بالمناظير  التدريب علي الجديد في  المناظير التشخيصية و التداخلية في ورشتي العمل علي مدار يومي المؤتمر كما ينظم المؤتمر ورشه عمل للتمريض للتدريب على التعامل مع الأجهزة الحديثة وعلى معايير الجودة المطلوبه في العمل بالرعايات والاقسام

وأضاف ابدكتور طارق يوسف أن المؤتمر يناقش التداخل والتأثير بين مختلف الأمراض و الجهاز الهضمي والكبد و كذلك يناقش الخروج  بصياغة للتوصيات  المصرية في الأمراض المتعلقه بالجهاز الهضمي والكبد من حيث التشخيص والعلاج وذلك من خلال  20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية وعرض حالات واقعيه لتعظيم الاستفاده لشباب الاطباء من أنحاء الجمهوريه  الذين وجهت لهم الدعوه للحضور والتسجيل المجاني من خلال نقابه الأطباء و وسائل الإعلام المختلفة

جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام خصص جلسة لصحة المرأة وكيفية التعامل مع الأمراض المتداخله مع الجهاز الهضمي والكبد كأمراض القلب والصدر والحميات وأمراض الكلى  ، وكذلك الجديد في أمراض وأورام الكبد والقولون والأمراض المناعيه والوراثية .

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس الطب جامعة عين شمس Jobs Education

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