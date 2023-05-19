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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس في أسبوع| المتينى يتفقد مزارع النوبارية.. وزراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة لأول مرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع :

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بمزارع كلية الزراعة بالنوبارية
لأول مرة .. زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة
انطلاق انتخابات اختيار ممثل صندوق تحسين أحوال العاملين
 

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بمزارع كلية الزراعة بالنوبارية ،لأول مرة بجامعة عين شمس.. زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة .

 


أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته بمزارع الجامعة بمنطقة النوبارية، والتي تضم مزرعتي كلية الزراعة بالإمام مالك، وقرية محمد عبد الوهاب والتي تبلغ مساحتهم ٧٥ فدان ، بالإضافة الى ١٢.٥ فدان تابعة لمعهد الأراضي القاحلة .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ود . أسامة البحيري عميد معهد الأراضي القاحلة.

 

وبحضور الدكتورة  ولاء السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، مهندس احمد نور مهندس المزارع والمهندس عوض دسوقي مدير الكلية.

وأوضح المتيني، أن تحول الأرض الصفراء إلى أرض خضراء منتجة بصورة فعليه، شئ يسعد الجميع ، مضيفا أن إدارة الجامعة تسعى لمضاعفة المساحات المنزرعة مستقبلا .

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وأكد علي دور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية في المساهمة لإضافة مساحات خضراء، وهذا للمساعدة فى التخفيف من آثار عملية التغيرات المناخية  والاحتباس الحرارى كجزء من الحلول الإيجابية فى هذا الشأن، مضيفا ان الجامعة تعمل علي ادخال طرق حديثة فى الزراعة  باستخدام طرق الزراعة الذكية و الرى الذكى.

ووجه المتيني، بضرورة معايشة باحثي الماجستير والدكتوراة بكلية الزراعة ومعهد الأراضي القاحلة لارض الواقع ليكون بحثهم نتيجة معايشة واقعية حقيقية مما يضفي إضافة علمية حقيقية للبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى وجود خطة مستقبلية لدراسة استزراع ارض الجامعة فى الوادى الجديد.

وأوضح د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، ان الكلية تمتلك مزرعتين، الأولى بقرية محمد عبد الوهاب تبلغ مساحتها ٢٥ فدان مزروعة بالبرتقال الصيفي المخصص للتصدير، تبلغ متوسط الإنتاجية السنوية للمزرعة ٣٠٠-٣٥٠ طن مما يساهم بشكل كبير في الإنتاج بمصر، كما يتم زراعة بعض الحاصلات البينية مثل البطاطس حيث بلغ ٣٢ طن، ٣٨ طن من البصل، ٢٥ طن من الفول البلدي الي جانب محاصيل متنوعة مثل الطماطم واللب والفاصوليا بلغت حوالي ٣٢ طن.

وتابع: أما المزرعة الأخرى فهي بمزرعة الإمام مالك تبلغ مساحتها ٤٥ فدان، تم تحضيرها ببعض المحاصيل مثل الفول، الفاصوليا والثوم تمهيدا لزراعتها بالكامل بالموالح لتكون إضافة للمزرعة الاخري متوقع انتاج ١٠٠٠ طن من الموالح سنويا من المزرعتين.

وأوضح د. أحمد جلال، أنه يتم  إستخدام احدث النظم في الزراعة وكافة طرق الري الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوض المياه تبلغ مساحته ٦٠٠٠متر مكعب لاستغلاله في الثروة السمكية وهو يعد من اول احواض الاستزراع  السمكي  بالمناطق الصحراوية.

وأكد عميد كلية الزراعة ، أنه تم بذل مجهود كبير لاسترداد المزرعتين من واضعي اليد.

كما التقي د. محمود المتيني ، د . تروي بيتر Troy peters استاذ هندسة الري بجامعة واشنطن ، الامريكية د.اليزابيث جلسباي Elzabeth gillispie استاذ الاراضي بجامعة واشنطن، بحضور د. عاطف نصارمستشار وزير الموارد المائية والري، الدكتور يسري خفاجي قطاع تطوير الري، ود. ياسر عزت عرفة استاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ، وذلك لمناقشة تطبيق تكنولوجيا الري الذكي بالزراعة المصرية ضمن انشطة المشروع الممول بين مركز المتميز للمياة بالجامعة الامريكية وجامعة عين شمس.

 

تم بنجاح إجراء زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات ، في سابقة هي الأولى بمستشفيات جامعة عين شمس، عن طريق القسطرة، صرحت بذلك أ.د. عزة الفقي أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.


وأوضحت أن هذه التقنية تعد فتحاً علمياً جديداً ، لافتة أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.


ووجهت الشكر لقيادات جامعة عين شمس لما قدموه من دعم و تيسيير وصولا لتطبيق هذه التقنية، برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

 

و أضافت الدكتورة  مي حمدي السيد أستاذ القلب و مؤسس وحدة عيوب القلب الخلفية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع أ.د. زياد حجازى أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية ، لافتة أن تقنية الصمام الأورطي موجودة في مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ في الصمامات الرئوية. 
و أشارت إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضاً في مركز طبي في أسوان وفي جامعة القاهرة.
و استعرضت الدكتورة  هبه عطية أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتي استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة ، وقالت" نأمل  أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل  الخبرات في هذا المجال الجديد".
يذكر أن الفريق الطبي ضم كل من: أ.د. علاء رشدي ، أ.م.د. عمرو منصور،أ.م.د. ياسمين عبد الرازق،  أ.د. هبه كامل ، أ.م.د. أميرة نور،  د. عبلة علي ، د. يوسف أمين،  د. محمد صابر، د. محمد رشاد، د. آية الصايغ ولفيف من نواب قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

 

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تقرر موعد الانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦


يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة  الأستاذ الدكتور  عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   اللواء  أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين
أمين عام الجامعة ، الأستاذ محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية   حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية،  الأستاذة  وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد  إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وجاءت أسماء  المرشحين كالتالي  :إبراهيم محمد إبراهيم عطا الله بالشئون الهندسية ، محمد محمود محمد عماره بالشئون الهندسية ، أيمن مسعد حسن علي بقطاع المستشفيات


جدير بالذكر انه تقرر عقد لجنتي الانتخابات ، اللجنة الأولى جامعة عين شمس ومقرها المدينة الجامعية وتتكون من أربعة لجان فرعيه و اللجنة الثانية مستشفيات جامعة عين شمس ومقر الادارة المركزية للمستشفيات وتتكون من أربعة لجان فرعية .

جامعة عين شمس مزارع كلية الزراعة بالنوبارية زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة لأول مرة بجامعة عين شمس صندوق تحسين أحوال العاملين

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