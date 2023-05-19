جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن سداد المصروفات الدراسية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الطلاب التي لم تقم بتقديم بحث فهو إقرار منه بعدم استحقاقه للتخفيض أو الإعفاء.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني عن موعدها الطبيعي، قائلا إنه لا يوجد تأجيل، والامتحانات في موعدها بالكلية وملتزمون بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أحمد جلال، أنه سيتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

وأكد عميد زراعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية حسب الجدول التي وتم إعلانه للطلاب على الموقع الرسمي للكلية.