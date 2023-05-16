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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق انتخابات اختيار ممثل بجامعة عين شمس بصندوق تحسين أحوال العاملين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


 

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير اعضاء هيئة التدريس وقد تقرر موعد الانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦


يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور  عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب   اللواء  أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين
أمين عام الجامعة ، الأستاذ محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، الأستاذ  محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية  الأستاذ  حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية،  الأستاذة  وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد  الأستاذ  إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وجاءت اسماء السادة المرشحين كالتالي  السيد / إبراهيم محمد إبراهيم عطا الله بالشئون الهندسيه ، السيد / محمد محمود محمد عماره بالشئون الهندسيه ، السيد /أيمن مسعد حسن علي بقطاع المستشفيات


جدير بالذكر انه تقرر عقد لجنتي الانتخابات ، اللجنة الأولى جامعة عين شمس ومقرها المدينة الجامعية وتتكون من اربعة لجان فرعيه و اللجنة الثانية مستشفيات جامعة عين شمس ومقر الادارة المركزيه للمستشفيات وتتكون من اربعة لجان فرعيه .

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