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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ملتقي صيدلة عين شمس للتوظيف ينجح في توفير 500 فرصة تدريب وعمل  

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نجح الملتقي التوظيفي الخامس عشر للدراسات الصيدلية (SCOPS) بجامعة عين شمس، الذي انطلق في السادس من مايو الحالي، في توفير أكثر من ٥٠٠ فرصة تدريب وعمل للطلاب بالشركات العالمية والمحلية.

الملتقي التوظيفي الخامس عشر  للمؤتمر الطالبي للدراسات الصيدلية (SCOPS) بجامعة عين شمس، أطلقه عدد من الطلاب بالجامعة منهم محمد ربيع عزازي، وفرح سامح، وفريق مكون من خمسة عشر فردا.

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ووفقاً لـ محمد ربيع، القائم على إدارة الملتقى، فإن إطلاق الفعالية جاء بهدف السير في نهج رؤية مصر 2030، والعمل على تمكين الشباب والمشاركة المجتمعية.

يأتي هذا الملتقي تحت إشراف كلية صيدلة جامعة عين شمس، بقيادة الدكتورة أماني أسامة كامل، عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمشرف العام على المؤتمر.

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