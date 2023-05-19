لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية.

وأضاف لـ صدي البلد، أنه سوف يتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بمستشفى الجامعة.

- يقدم طلب الاعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاؤه، ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين الطريقتين .

- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .

- حالات الوضع المفاجأة للطالبات .

- حالات حوادث الطرق والحوادث العامة .

- الحوادث الطبيعية .

- الحالات المفاجئة .