إرادة الشعب وإصرار الجيش.. ندوة بآداب سوهاج احتفالا بذكرى تحرير سيناء

نظمت شعبة اللغة العبرية بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان “تحرير سيناء واستردادها إرادة شعب وإصرار جيش”، والتي حاضر بها اللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، والدكتور محمد أحمد صالح مدير مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الخالق عبدالله جبة أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الندوة جاءت فى إطار الاحتفال بالذكري ٤١ لتحرير سيناء، التي توافق ال ٢٥ أبريل من كل عام، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب أخر جندي إسرائيلي منها، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري، بهذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوب كل المصريين.

من جهته ، رحب الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، بضيوف الجامعة الكرام، مقدماً لهم خالص الشكر على تلبيتهم الدعوة وحضورهم فعاليات الندوة لسرد ذكريات المعارك وأحداث المشهد الأخير فى سلسلة الصراع المصري الإسرائيلي.

والذى انتهى باستعادة أرض الفيروز كاملة بعد إنتصار كاسح للإرادة المصرية، مؤكداً على أن ذكرى تحرير سيناء ورفع العلم المصري على حدودها عيداََ قومياََ لاينسي فى تاريخ الوطن، حيث قدم أبطال القوات المسلحة أرواحهم من أجل كل حبة رمل من أرض سيناء.

ووجه شباب الجامعة بضرورة التأمل والتعلم من تلك الذكرى العظيمة، وإدراك تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حماية أمن واستقرار الوطن.

وأعرب اللواء محمد نبيل صادق، عن سعادته بالتواجد فى جامعة سوهاج العريقة، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة وجميع منسوبيها على حسن الإستقبال والضيافة، متحدثاََ عن تلك المناسبة العظيمة التى تعد رمزاََ ودليلاََ على بطولات وتضحيات الجيش المصري، حيث قدم شرحاََ تفصيلياََ عن فترة هامة فى تاريخ الدولة المصرية، والتى شهدت شهدت معارك شرسة وبطولات انتهت نتائجها بصدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

كما تحدث عن توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، التي نصت على انسحاب إسرائيل الكامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، مؤكداً على أن ذكريات تحرير سيناء مليئة بالدروس والعبر التى يجب أن نتعلم منها، لأننا فى أمس الحاجة لها كي ننهض بمصرنا الحبيبة.

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور عبد الخالق عبدالله جبة، تحية تقدير واعتزاز إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، الذين روت دمائهم تراب الوطن، من أجل حمايته واسترداد كل شبر من أراضيه، مهنئاََ الشعب المصري العظيم بذكري استرداد تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، مشيراً إلى أن تحرير سيناء ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والعزيمة على النصر.

كما قال الدكتور محمد أحمد صالح، أن ذكرى تحرير سيناء خالدة فى وجدان جموع الشعب ومحفورة فى أذهان المصريين، موضحاً أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وضعت الدولة أولوية كبيرة لوضعها على خارطة التنمية الشاملة، وتعمير أرض الفيروز وجذب الاستثمارات إليها.

وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة فى عدد من المجالات الصناعية والزراعية والتعدينية، بالإضافة إلى مد الطرق والجسور، والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل مايلزم للعيش فى حياة كريمة.

وذكر كلا من الدكتور حمدي عبد اللطيف رئيس قسم اللغات الشرقية، والدكتور عبادة فوزي رئيس شعبة اللغة العبرية، أن المحاضرين تحدثوا بكل فخر عن الملحمة التاريخية الرائعة التى ضربت مثالا فى الإصرار على الثأر للكرامة والتمسك بالحفاظ على تراب الوطن، حيث ستظل هذه الملحمة علامة مضيئة فى تاريخ شعبنا العريق.

ومنبعًا تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكرامة، مضيفا أن الندوة حضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، ونخبة من ممثلي المجتمع المدني، وطلاب الجامعة.