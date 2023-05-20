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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشارك في احتفالية رابطة أبناء المحافظة بالقاهرة الجديدة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في الاحتفالية التي نظمتها رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة الجديدة برئاسة عثمان البدرى، بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج، وذلك بحضور كل من اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج الأسبق، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات.

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب خالد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سوهاج بالقاهرة، واللواء محمد بكرى الرئيس السابق للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي الأحزاب السياسية وأبناء الشعب السوهاجي بالقاهرة.

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جامعة سوهاج

ورحب الدكتور مصطفي عبد الخالق بضيوف الاحتفالية الكرام، مقدماً شكره وتقديره لجميع القائمين علي تنفيذ هذه الفعاليات احتفالاً بذكري عيد سوهاج القومي، و التي نستلهم منها روح البطولة والفداء، و تؤكد على الدور العظيم لأبنائها فى مقاومة الاحتلال، وموجهاً شكره أيضا للواء طارق الفقي محافظ الإقليم، مشيداً بما يتم تحقيقه من إنجازات ونهضة تنموية مميزة بالمحافظة.

وأوضح عبد الخالق ان الرابطة اعتادت إقامة مثل هذا الاحتفال لما يمثله عيد محافظة سوهاج من ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا، مشيداً بالدور الفعال والمتميز للرابطة والجمعية، وما تقدمه من جهود كبيرة لإرساء دعائم عملها في تجميع أبناء سوهاج ودورها الاجتماعي والثقافي، الي جانب ما تنفذه من نشاطات ومبادرات تنموية مختلفة.

وأعرب عن سعادته بروح الألفة والمحبة التي تربط بين أبناء المحافظة، ومؤكدا على استعداد الجامعة للمشاركة وقيادة كافة جهود التنمية فى نطاق الإقليم السوهاجي.

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