طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون الإمتحانات فى مادتى الهندسة والتربية الفنية

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 ، فى مادتى الهندسة والتربية الفنية ، حيث يؤدى نحو 99 ألف طالب وطالبة الإمتحانات، موزعين على 431 لجنة امتحانية، داخل ٦٢٥ مدرسة، منها لجنة واحدة بها 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ 43 طالب من الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهنى 6 لجان، بواقع 675 طالب، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية.



من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.



كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.



وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى ، مؤكدة على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات.



كما أكدت مدير تعليم القليوبية علي سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل، وضم الاجتماع رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهي المواد، وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.