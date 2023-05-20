عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام

شاومينج
شاومينج

تنشر الآن جروبات شاومينج على تليجرام صورا لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب في مختلف المحافظات

وتقوم غرف عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بتتبع الصور المتداولة لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 ، لتحديد مصورها وناشرها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في 7 محافظات وهي  الجيزة ، الشرقية ، الغربية ، مطروح ، أسيوط ، المنيا ، الاسكندرية .

كما يتم اليوم إستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في باقي المحافظات التي بدأت الامتحانات بالفعل خلال الأيام الماضية ، وهي محافظات : القاهرة ، بورسعيد ، الوادي جديد ، البحيرة ، الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، بورسعيد ، بني سويف.

ويمتحن طلاب الشهادة الاعدادية 2023 اليوم الامتحانات التالية وفقا لجدول كل محافظة :

  • الجيزة : امتحان مادة اللغة العربية والخط
  • الشرقية:  اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية
  • الغربية : اللغة العربية والخط العربي والإملاء
  • مطروح  :  اللغة العربية والخط والإملاء
  • أسيوط :  اللغة العربية.
  • المنيا : اللغة العربية والخط والاملاء
  • الاسكندرية : اللغة العربية والخط + التربية الدينية.
  • كفر الشيخ : الجبر + العلوم
  • القاهرة :  الجبر والإحصاء  + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • بورسعيد : اللغة العربية والخط والإملاء
  • الوادي جديد : الدراسات الاجتماعية + الحاسب الالى
  • البحيرة : اللغة الإنجليزية
  • الدقهلية :  الدراسات الاجتماعية
  • القليوبية : الهندسة + التربية الفنية
  • الاقصر : الهندسة + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • المنوفية : اللغة الانجليزية
  • السويس : الدراسات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ