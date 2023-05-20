شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام

تنشر الآن جروبات شاومينج على تليجرام صورا لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب في مختلف المحافظات

وتقوم غرف عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بتتبع الصور المتداولة لأسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 ، لتحديد مصورها وناشرها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في 7 محافظات وهي الجيزة ، الشرقية ، الغربية ، مطروح ، أسيوط ، المنيا ، الاسكندرية .

كما يتم اليوم إستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في باقي المحافظات التي بدأت الامتحانات بالفعل خلال الأيام الماضية ، وهي محافظات : القاهرة ، بورسعيد ، الوادي جديد ، البحيرة ، الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج ، بورسعيد ، بني سويف.

ويمتحن طلاب الشهادة الاعدادية 2023 اليوم الامتحانات التالية وفقا لجدول كل محافظة :