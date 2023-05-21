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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة

بروتوكول تعاون مشترك
بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين،  في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تسعى لأن يكون المجتمع المصري مبدعًا مبتكرًا ومنتجات للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وذلك على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بالمنصورة.

ويستهدف البروتوكول تسهيل وتطوير عملية التبادل الحقيقي والعلاقة البحثية لتحقيق النفع المشترك.

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ويتضمن تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس في مجالات التدريس والبحوث، تبادل المنشورات العلمية والمعلومات، تبادل الطلاب واللوائح الدراسية المعمول بها، تطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الارشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية.

كما يشمل خدمات دعم الطلاب، الاستعانة بالخبرات الإدارية والكفاءات، الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس والنوادي الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها.
 

جامعة حلوان جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون مشترك رؤية مصر ٢٠٣٠ المنشورات العلمية والمعلومات تبادل الطلاب واللوائح الدراسية

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