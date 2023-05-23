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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعيين الدكتور  طارق يوسف  مديرا تنفيذيا للمستشفيات الجامعية في عين شمس

صدى البلد

أصدر الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتعيين الدكتور طارق يوسف أحمد يوسف استاذ الجراحه بكليه الطب جامعه عين شمس ، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعه عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

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وكان قد كرّم مجلس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع ، سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل أول الوزارة ، تقديراً لجهوده طوال فترة توليه المنصب على مدار خمس سنوات وحتى بلوغه السن القانونية.

 

وأثنى وكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مسيرة تعاونهم معاً في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الجامعة في هذا المجال وفق الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٢٣. 


وخلال الحفل تم إهداء درع التكريم لسهيل حمزة تقديرا لدوره ومسيرته العملية المتميزة.

التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشو الدكتور طارق يوسف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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