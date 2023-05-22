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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار: مكافآت تحفيزية لكل مدرّس وطالب لإعلان مصر خالية من الأمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوجه أنظار المصريين، إلى الحوار الوطنى، بمختلف المحاور العامة على رأسها التعليم الذي يندرج تحته واحدا من اهم سبل التقدم في مصر  وهو محور محو الأمية وتعليم الكبار نحو خطة قومية حقيقية لمحو الامية حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم محو الامية وإعلان مصر خالية من الأمية قبل 2030 لتحقيق رؤية مصر 2030 .

 

قال الدكتور اسلام السعيد الخبير في تعليم الكبار ومدير مركز تعليم الكبار ، إن هيئة تعليم الكبار ترصد مكافآت تحفيزية لكل معلم ومتعلم لاعلان مصر خالية من الامية قبل 2030 .

وأكد الدكتور اسلام السعيد ، على  ضرورة توافر أدوات لجذب الدارس لإقباله على التعليم، مضيفا أن نسبة كبيرة جدا من المتقدمين ليس لديهم شغف الحصول على التعليم ويضطر إلى التعلم لحصوله على شهادة محو الأمية للتقدم إلى وظيفة أو لحصوله على رخصة.

وأوضح الدكتور اسلام السعيد ، أن محو الأمية الأشخاص يساعد  في تربية أفضل لأبنائهم، وهذا ما يعزز قوة الأسرة موضحا المعوقات التى قابلت جهود محو الأمية، وهى بعد المسافات بالقرى، عدم توافر أماكن للتدريس، عدم توافر معلومات عن الأميين وأماكن تواجدهم، لذلك يجب فتح فصول ، بالأندية ومراكز الشباب.

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وأشار السعيد إلي أن  هناك بعض العادات والتقاليد منتشرة فى المجتمع المصرى، والتى ترى أن الفتيات بشكل خاص ليست لديهن حاجة للتعليم ، وهو ما أسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمية بين الفتيات خاصة فى المجتمعات الريفية، وقد يؤدى وفاة أحد الوالدين أو كلاهما إلى تحمل الأطفال الأعباء المادية للأسرة ، كما أن مرض الطالب خاصة إذا كان مرضا مستمرا أو معاناته من إعاقة ما سببا فى عدم استكمال مشواره التعليمى ، بل إن رسوب الطالب المستمر قد يؤدى أيضا الى تركه المدرسة والالتحاق بسوق العمل مبكرا .

وأكد السعيد ، أن الزيادة السكانية فى معدلات الإنجاب أحد أهم الأسباب التى أدت إلى عدم قدرة الدولة على توفير المدارس والمرافق التعليمية بما يتوافق مع الزيادة الهائلة للسكان خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية، لذلك نطالب بتوفير فصول محو أمية بكل قرية ونجع بمصر بالاضافة إلي أن المؤسسات ملزمة بتعليم ومحو أمية موظفيها في إطار الدور المجتمعى الذي يقوم به رجال الاعمال .

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