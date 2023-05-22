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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر قسم الروماتيزم بطب عين شمس يبحث أحدث طرق علاج الأمراض المناعية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أوصت الفعاليات الختامية  للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الأخرى حيث أن الأمراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى .

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور على الأنور عميد كلية الطب  ،الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار أربعة أيام .

تضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة د. أدهم أبو الفتوح  ، واوضحت الورشة  كيفية استخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط إلتهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والأعصاب .

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وشهد اليوم الثانى فعاليات ثلاث ورش عمل إثنين منها لتشخيص وعلاج إلتهاب المفاصل والروماتويد ومرض التيبس الفقارى المناعى بينما تطرقت ورشة العمل الثالثة استخدام ميكروسكوب الشعيرات الدموية لتشخيص امراض المناعة بحضور "برفسور   ماركو ماتوتشي  العالم الإيطالى فى هذا المجال .

كما تمت  إقامة عدة جلسات مع تخصصات أخرى من أقسام  الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية فى يومى الجمعة والخميس الموافقين ١٨، ١٩ مايو الجارى وناقشت هذه الجلسات  احدث الطرق لتشخيص وعلاج الأمراض المناعية.

جامعة عين شمس كليه الطب جامعة عين شمس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس الأمراض المناعية أمراض جهازية رعاية طبية للمرضى رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المتيني

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