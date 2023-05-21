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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي: تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في الصعيد

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تسعى المستشفيات الجامعية بالجامعات المصرية لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية التى تولى أهتمام بالغ بمنظومة الصحة .

كشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تفاصيل التحول الرقمي داخل قطاعات وكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت في المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وسيتم الانتهاء من ميكنة قطاعات المستشفيات الجامعية خلال 6 أشهر من الآن.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن ميكنة المستشفيات الجامعية ستقلل من عجز الممرضين والأطباء بالجامعة، مؤكدا أن هناك تنسيقا في عملية التطوير مع المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأوضح الغرباوي أن المستشفيات الجامعية بـ جامعة جنوب الوادي بقنا، كانت قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي الخاص و رفع الكفاءة التدريبية للأطقم الطبية.

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وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في إقليم جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة شهدت مؤخراً افتتاح مستشفى الطوارئ الذى سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، كما ستشهد المرحلة المقبلة افتتاح مستشفى للمرأة ومستشفى للأطفال لافتاً إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لاستقطاب الوفود الأجنبية لإجراء جراحات القلب والعظام بهدف نقل الخبرات بين الجانبين، حيث تم مؤخراً استضافة وفد طبى هولندى، وقريباً ستتم استضافة وفد إنجليزى لجراحات القلب للأطفال، مؤكداً أهمية التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة قنا لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من محافظ قنا.

 

المستشفيات الجامعية الجامعات المصرية وزارة الصحة القيادة السياسية منظومة الصحة رئيس جامعة جنوب الوادي

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