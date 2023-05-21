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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته

المؤتمر السنوى السادس
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي والذي أقيم يومى ١٨ و ١٩ مايو، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس و برئاسه الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعى و أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس.

 

حضر الافتتاح عن الجمعية الطبية المصرية الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والدكتور عاطف أمام أمين الجمعيه الطبية المصرية.

 

وأوضح رئيس المؤتمر أن الجمعية المصرية للجهاز الهضمي تهتم بكل ما يخص الجهاز الهضمي و الكبد و تضم الأطباء المهتمون بالتخصص، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام  2023  ينقسم إلي قسمين،  قسم عملي، يشمل التدريب علي  مناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والتداخلية و الأشعة التليفزيونية التطبيقية، و تدرب به  أطباء من الجامعات ووزارة الصحة و نقابة الأطباء وشباب الأطباء من مصر والعالم العربي وأفريقيا مثل السودان والصومال كما ضم ورشة عمل للتمريض على مدى يومين تشمل معايير الجودة في يوم وفي الآخر تدريب لتمريض المناظير على التقنيات الأحدث وكيفيه التعامل مع مناظير الجهاز الهضمي.

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وأضاف أن القسم الثانى كان نظرى ، حيث تم عرض  حالات مرضية ليناقشها الأساتذة والساده الأطباء من التخصص بجميع الجامعات و المعاهد و القوات المسلحة و الشرطة المصرية و وزارة الصحة من التخصصات المختلفة المتعلقة بالحالة بهدف عرض حالات واقعيه وكيفيه التعامل معها و الخطوط الاسترشادية لهذه الحالات و التنبيه علي أهمية التعاون بين تخصص الجهاز الهضمي و الكبد والتخصصات الأخرى في التشخيص والعلاج ، و تسلط الضوء علي التداخل بين أمراض الجهاز الهضمي و التخصصات الأخري مثل أمراض القلب و الصدر و أمراض الدم واهمية التعاون بين هذه التخصصات  للوصول إلى التشخيص والعلاج السليم.

 

يذكر أن المؤتمر تكون من 20 جلسة علي مدار اليومين، وتضمن جلسة هامة حول صحة المرأه الحامل  قبل وبعد الولادة وكيفية التعامل مع  أمراض الجهاز الهضمي والكبد المختلفه في هذه المرحلة، وجلسة أمراض النفسجسمانية و هي مشتركه بين أطباء من الطب  النفسي و القلب و الجهاز الهضمي مثل  أمراض القولون العصبي وجلسات عن الجديد في أمراض وأورام الكبد و المعدة والقولون والبنكرياس في حضور أساتذة من الجراحة والأشعة والاورام والطب النفسي والأطفال والتغذية العلاجية.

 

وهدف المؤتمر إلى الوقوف على ماهو جديد في العالم لشباب الأطباء و الاطلاع على الخطوط الاسترشادية الجديدة والخروج بتوصيات خاصة بالمرضى المصريين والتواصل بين الأجيال والتخصصات المختلفة.

المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (1)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (1)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (2)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (2)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (3)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (3)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (4)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (4)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (5)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (5)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (6)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (6)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (7)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (7)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (8)
المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته (8)
مستشفى عين شمس مستشفى عين شمس الجامعي والجهاز الهضمى بطب عين شمس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي الجمعية الطبية المصرية وزير الصحة الأسبق المؤتمر السنوي السادس رئيس جامعة عين شمس كليه الطب جامعة عين شمس

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