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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة زاهر للتنمية المستدامة

الدكتور محمد ناصف
الدكتور محمد ناصف والدكتور ضياء زاهر

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر رئيس مؤسسة الدكتور ضياء زاهر للتعليم والتنمية المستدامة، يوم الخميس الموافق /١٨/ ٥/ ٢٠٢٣ بديوان عام الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية، وإيمانا منها بتفعيل مفهوم المشاركة، والتعاون الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات.

يهدف البروتوكول إلى:
 * تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين.

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* تنمية أوجه التعاون وتطوير مسارات التنسيق في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية. 

 * تحقيق التواصل العلمى للخبراء لدى الطرفين من خلال تبادل التعاون المشترك.

* الاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.


 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا
تعليم الكبار الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور ضياء زاهر مؤسسة الدكتور ضياء زاهر للتعليم والتنمية المستدامة ضياء زاهر للتعليم والتنمية المستدامة تطوير أعمال وخدمات المؤسسات العلمية والتدريبية والبحثية

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