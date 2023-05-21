تعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة زاهر للتنمية المستدامة

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر رئيس مؤسسة الدكتور ضياء زاهر للتعليم والتنمية المستدامة، يوم الخميس الموافق /١٨/ ٥/ ٢٠٢٣ بديوان عام الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية، وإيمانا منها بتفعيل مفهوم المشاركة، والتعاون الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات المؤسسات.

يهدف البروتوكول إلى:

* تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين.

* تنمية أوجه التعاون وتطوير مسارات التنسيق في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.

* تحقيق التواصل العلمى للخبراء لدى الطرفين من خلال تبادل التعاون المشترك.

* الاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.





رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور ضياء زاهر للتعليم وا