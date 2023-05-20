رسميا .. جدول التعليم المدمج الفصل الدراسي الثاني بـ جامعة عين شمس

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، انه تم اعداد جدول التعليم المدمج الفصل الدراسي الثاني 2022-2023.



واكدت الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاته لصدي البلد ، انه يمكن للطالبات معرفة الجداول من خلال هذا الرابط https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WmmNu7sW8r8gPj4TygmJCGNixruzQvc6XE13R8QNPhsEiR1wiJNd4cKLGPbYiGybl&id=100064402163812&mibextid=Nif5oz.



واضافت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، انه تم الاستعداد لامتحانات نهاية العام لجميع الطالبات بحزمة من الاستعدادات ومنها اعداد مدرجات مؤهلة للامتحانات بشكل سليم مع التأكد من تهوية الاماكن .

وشددت الدكتورة اميرة يوسف علي عدم تأخير الطالبات عن عشرة دقائق من بدء الامتحانات مؤكدة علي عدم دخول اي متعلقات تخص المواد الدراسية .

وكان قد وقع الدكتور محمود المتينى ، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

وقد نصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون.



وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.

كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذى تقدمه جامعة ليون (٣) فى مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامعة عين شمس.