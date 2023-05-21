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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تبدأ كلية الحقوق جامعة عين شمس، امتحانات الطلاب بداية من اليوم  الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

وناشدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، طلابها، دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان تفادياً للخضوع لنظام المتأخرين عن أداء الامتحان، والذي يتمثل في الامتحان في لجنة خاصة، وتوقيع إقرار بعدم التأخر، والإحالة إلى التحقيق إذا تأخر مرة ثانية، الأمر الذى قد يعرض الطالب لجزاءات توضع في ملفه .

 

 

وكان قد وقع  الدكتور محمود المتينى ، رئيس الجامعة، و الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، على توقيع اتفاقية جديدة تجدد اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.

وقد نصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون. 
وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.

كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا فى الاندماج فى النظام الجديد إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضى فى الحصول على "دبلوم مميز فى الدراسات القانونية" من جامعة ليون (٣) نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.

كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذى تقدمه جامعة ليون (٣) فى مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامع عين شمس.

 

 

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس امتحانات الطلاب

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