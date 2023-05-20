تنسيق الجامعات 2023| فتح باب التقدم المبكر لبرنامج بكالوريوس الصيدلة "فارم دى".. وتوحيد قواعد القبول بالخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2023 ..فتح باب التقدم المبكر برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى

توحيد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

التقديم المبكر في الكليات لا يعني قبول الطالب

لم يتبق سوى أيام معدودة على امتحانات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية والشهادات الأجنبية المعادلة، تبدأ التساؤلات حول التقدم للجامعات خاصة في الجامعات الخاصة والتي كانت تقوم بحجز أماكن للطلاب قبل بداية الامتحانات بكليات القمة، بالإضافة إلى دخول جامعات جديدة، وهي الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قالت الدكتورة اماني اسامة عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، أنه تم فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعى 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة أو ما يُعادلها لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة اكلينيكية) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة أماني اسامة أنه يمكن لكل من يرغب فى حجز مكان بالبرنامج سرعة تسجيل بياناته على طلب الإلتحاق المطروح على موقع الكلية .



وأشارت عميدة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس إلي امكانية التسجيل من خلال هذا الرابط اضغط هنا

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، ان بعض الكليات تقوم بالتقديم المبكر في نظام الساعات المعتمدة مؤكدًا أن الجميع يلتزم تنسيق الجامعات 2023 .

وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي ، أن التقديم المبكر لا يعني قبول الطالب حتي اذ لم يحصل علي المجموع المؤهل للكلية ولكن التقديم المبكر يضمن مقعد للطالب الحاصل علي المجموع الذي يؤهله للكلية .

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى ، إلي أن التقديم المبكر في نظام الساعات المعتمدة فقط لافتا أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي .

اما عن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس سوف يتم فتح باب التقديم المبكر في تنسيق الجامعات 2023 للبرامج الخاصة بالكلية من الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية خلال شهر اغسطس وذلك علي البرامج التالية :



١- الذكاء الاصطناعي

٢- الأمن السيبرانى

٣- الوسائط المتعددة الرقمية

٤- هندسة البرمجيات

٥- تقنية المعلومات الحيوية

٦- حوسبة الروبوتات

للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 :

https://ums.asu.edu.eg/ApplicationRegister

موقع البرامج الخاصة في تنسيق الجامعات 2023 :

http://chp-cis.asu.edu.eg/

موقع التنسيق الالكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد العليا



ويكون فتح الموقع فور اعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة في المدارس، حيث يستطيع الطالب سحب استمارة النجاح، والتي تتضمن على الرقم السري للتقدم وذلك بعد إعلان الحد الأدنى للتقدم لتنسيق المرحلة الاولي .

وكان قد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق فى اجتماعه على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ووافق المجلس في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.



وترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.