أخبار التعليم .. 8 قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لأول مرة.. 8 قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 تم إعلانها خلال تدريب رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الثانوية العامة 2023 .

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية.. غدا

تنطلق غدا السبت الموافق 20 مايو 2023 ، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) في جميع محافظات الجمهورية.

التعليم العالي: غلق منشأة وهمية في القاهرة وتكثيف الحملات ضد الكيانات المتلاعبة

أصدرالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "إدراك للتنمية البشرية والإدارية - نريد العلم"، والكائن مقرها (عمارة 11- شارع مهدي عرفة – الحي العاشر – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بمنح دبلومات في تخصصات ( إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التنمية البشرية، البرمجة اللغوية والعصبية، القيادة والتسويق والتمويل)، ودرجة الماجستير المهني في التخصصات ( إدارة الأعمال MBA، إدادرة الموارد البشرية HRM).

كتابة وتظليل| نظام جديد لتسجيل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على البابل شيت

نشرت المدارس الثانوية، صورة تكشف شكل البابل شيت الذي سيتم توزيعه على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وكشفت مفاجآت جديدة تم استحداثها في البابل شيت هذا العام لأول مرة ، منها نظام جديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على البابل شيت.

رعاية المنظمات الأهلية الخضراء.. بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث ومصر الخير

وقع المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومركز "التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، لدعم تنفيذ أنشطة "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي"التابع لمؤسسة مصر الخير، في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

الشهادة الإعدادية 2023 |ماذا سيمتحن الطلاب غدا في 17 محافظة

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 غدا السبت الموافق 20 مايو 2023 في 7 محافظات وهي الجيزة ، الشرقية ، الغربية ، مطروح ، أسيوط ، المنيا ، الاسكندرية .

محافظ بني سويف يناقش استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدبلومات العملية والنظرية

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،مع مسؤولى قطاع التعليم ،خطة استعدادات المديرية، لعقد امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تبدأ بامتحانات العملي"غدا"، تعقبها امتحانات المواد النظرية" يوم السبت 27 مايو الجاري ، بإجمالي يزيد عن 28 ألف و600 طالباً وطالبة بواقع ( 15870 للصناعي / 4695 للزراعي /7586 للتجاري ،265 للفندقي) داخل 97 لجنة موزعة على مستوى المحافظة (57 للصناعي ، 17 للزراعة ، 22 للتجاري ولجنة للفندقي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج )

نصائح مهمة لتجنب الأخطاء في امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.