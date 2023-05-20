زيارة ختامية لوفد طبي إنجليزي من مستشفيات رويال وهارفرد لقلب عين شمس

اختتم الوفد الإنجليزي الطبي من مجموعة مستشفيات رويال برمبتون وهارفرد إنجلترا زيارته الرابعة لمستشفى أمراض وجراحات القلب و الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس.

تم عقد اجتماع ختامي للطاقم الطبي الإنجليزي بحضور طارق يوسف القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام مدير عام المستشفى، والدكتور سامح سمير أستاذ القلب ونائب مدير المستشفى، والدكتور مصطفى عبدالعظيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر ، والدكتور احمد بهيج الكرداني أستاذ جراحة القلب، والدكتور إيهاب عبد الرازق أستاذ جراحة القلب، والدكتور فاضل حسن مدير العمليات جراحات القلب، الدكتور شريف عصام أستاذ جراحة الأوعية الدموي، الدكتور احمد سمير أستاذ الاشعة التداخلية، الدكتور محمد زكي أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية ونائب مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وذلك لمناقشة الإيجابيات والسلبيات للزيارة ومناقشة مستقبل التعاون بين الطرفين.

كما شملت الزيارة إجراء تدخلات لعلاج مرضي الشريان الأورطي منها جراحة قلب مفتوح وقساطر قلبية وطرفية لتركيب دعامات بالشريان الاورطي وإستبدال الصمام الاورطي.

و على هامش الزيارة عقد يوم علمي لتبادل الخبرات والنقاشات بين الطرفين في مجال جراحة الشريان الاورطي، وقد أبدى الوفد الزائر سعادته بالمستوي الطبي لفريق جامعة عين شمس وتجهيزات غرف العمليات القسطرة.

كما أبدى الوفد الزائر إستعداده لإستقبال الفريق الطبي المصري من مستشفيات جامعة عين شمس والمقرر سفرهم إلى مستشفيات رويال برمبتون وهارفرد فى مطلع شهر يونيو المقبل على هامش زيارات متبادلة ضمن بروتوكول التعاون بين الطرفين والمستمر لمدة ٥ سنوات.

وخلال الزيارة صرح الدكتور محمد الغنام مدير عام المستشفى أن الطاقم الطبي المصري وهو فريق جراحة الشريان الأورطي قد أستفاد وأفاد الطاقم الطبي الإنجليزي علمياً وعملياً بالتعاون وتم إجراء أربعة عمليات بالمستشفى اثناء الزيارة و أن جميع المرضي بصحة جيدة ويتماثلون للشفاء.

ويعكس هذا التعاون المشترك أهتمام جامعة عين شمس بالإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفياتها لخدمة المرضي وتدريب الكوادر الطبية على نوعيات معقدة من الجراحات والخدمات الطبية.